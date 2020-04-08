Находившаяся на самоизоляции ростовчанка выпала из окна 9 этажа

8 Апр 2020 2020-04-08T19:40:37+03:00

В Ростове молодая мать разбилась, выпав из окна 9 этажа Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ее безработного сожителя подозревают в ее убийстве

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В Ростове местного жителя заподозрили в убийстве гражданской супруги, которая выпала из окна.

Инцидент произошел 4 апреля на улице Таганрогской в районе дома № 145. Один из прохожих обнаружил на асфальте тело 30-летней девушки. Он незамедлительно сообщил о находке в полицию.

Полицейские смогли установить, что ростовчанка выпала из окна своей квартиры на девятом этаже. Девушка находилась на самоизоляции вместе со своим маленьким ребенком и безработным 32-летним сожителем.

- Пока неизвестно, что стало истинной причиной трагедии. По подозрению в убийстве молодой матери задержали ее гражданского мужа. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, - сообщил порталу «Регион online» источник в правоохранительных органах Ростова-на-Дону.

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Приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU