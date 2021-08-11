В Ростове пациент ковидного госпиталя выпал из окна и разбился насмерть

Пациент пролетел около десятка метров прежде, чем оказался на земле
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростове сейчас выясняют причины и обстоятельства гибели пациента, который выпал из окна ковидного госпиталя. Специалисты Следкома проводят служебную проверку.
Детали трагедии пока неизвестны. Однако предварительно журналисты «КП - Ростов-на-Дону» выяснили, что человек пролетел около десятка метров прежде, чем оказался на земле.
Похожий случай произошел в Ростове весной прошлого года. Тогда из окна 9 этажа выпала 30-летняя девушка, которая находилась на самоизоляции. После этого безработного сожителя ростовчанки заподозрили в убийстве.
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