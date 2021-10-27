Что можно в условиях новых коронавирусных ограничений, которые ввели с 28 октября в Ростовской области

В Ростовской области с 28 октября действуют новые коронавирусные ограничения, что пока не запрещено. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 28 октября в Ростовской области действуют новые коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписано №272 в региональном правительстве.

Так с четверга разрешено аботать продовольственным магазинам, а также тем непродовольственным торговым точкам, в которых есть в продаже товары первой необходимости. Разрешены дистанционные продажи, в том числе и в общепите - в период с девяти вечера до шести утра у последних.

А вот театры и музеи – не под запретом. Но их заполняемость не должна быть больше 50 процентов, а у зрителей должен быть или сертификат о прививке, или справка о не так давно перенесенном заболевании.

В парикмахерские можно прийти только на стрижку. Экстренную помощь продолжат оказывать стоматологии и ветеринарные клиники. Будут работать и продовольственные ярмарки. В ЗАГСах на росписи могут присутствовать не больше восьми человек в зале.

Число зрителей на мероприятиях с участием профессиональных спортсменов сократили до 500 человек.