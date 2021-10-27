На сколько освободят от работы тех, кто сделает прививки в Ростове-на-Дону

Дончан, сделавших прививку от ковида, поощрят Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в среду, 27 октября, ввели ряд новых ограничений, которые будут действовать с 28 октября по 7 ноября.

Так, в городе закроют практически все. Из развлекательных объектов работать продолжат лишь музеи и театры. Из магазинов будут открыты только продуктовые и те, в которых продают непродовольственные товары первой необходимости.

Параллельно с этим в регионе ввели поощрительную меру для тех, кто сделали прививки. Так, сообщает правительство Ростовской области, работодатели должны будут предоставить два выходных с сохранением зарплаты тем сотрудникам, которые пройдут вакцинацию против коронавируса.

- Данная норма прописана в региональном постановлении на основании перечня поручений Президента РФ, - пояснили в региональном правительстве со ссылкой на юристов. - Вопросы по этой теме регулируются федеральным трудовым законодательством.

Кстати, ограничения коснутся не только работы торговых или развлекательных объектов. Так, в ЗАГСе на бракосочетании могут присутствовать не больше восьми человек, за исключением близких родственников.

Полный список ограничения читайте здесь.

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