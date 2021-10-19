Ограничения по коронавирусу в Ростовской области: что изменится с 20 октября

Ограничения начнут действовать с 20 и 30 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые ограничения по коронавирусу начнут действовать в Ростовской области с 20 октября и с 30 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор донского региона.

С 20 октября все, кто уезжает из Ростовской области или отсутствует более 72 часов, должны будут по приезде сдать ПЦР-тест. При этом до получения результата придется соблюдать режим самоизоляции.

При этом правило не действует при транзитном проезде. Не нужно будет сдавать тест и тем, кто приезжает в связи со служебной командировкой. Тест не нужно сдавать, если есть сертификат о прививке, справка о перенесенном заболевании.

Со среды приостанавливается работа детских игровых площадок, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Ограничения распространяются на все заведения вне зависимости от их местоположения.

Взрослым старше 18 лет нужно будет предъявлять медицинские документы при посещении летних площадок и веранд в кафе и ресторанах, а также театров и кинотеатров, музеев, домов культуры, санаториев, СПА-салонов, бассейнов, аквапарков, цирков.

Носить маски нужно будет не только студентам вызов, но и учащимся колледжей и техникумов.

В 27 городах и районах приостанавливается плановая госпитализация пациентов. Поясняется, что речь идет о тех случаях, когда отказ от госпитализации не угрожает жизни и здоровью пациентов. Исключения составляют курсовое и программное лечение, оказание высокотехнологической помощи, госпитализации детей. Ограничения начнут действовать на следующих территориях: Азов, Волгодонск, Гуково, «Город Донецк», «Город Зверево», «Город Новочеркасск», «Город Новошахтинск», «Город Таганрог», Шахты, Азовский район, Аксайский район, Багаевский район, Белокалитвинский район, Кашарский район, Константиновский район, Красносулинский район, Мартыновский район, Миллеровский район, Морозовский район, Неклиновский район, Октябрьский район, Орловский район, Пролетарский район, Сальский район, Семикаракорский район, Тацинский район, Усть-Донецкий район.

С 30 октября справка о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-тест потребуется при заселении в гостиницу.

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