Два новых ковидных госпиталя открыты в Ростовской области

В случае ухудшения ситуации могут развернуться еще несколько моногоспиталей
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области открыли два новых ковидных госпиталя на базе центральных районных больниц Боковского и Тарасовского районов. В общей сложности они готовы принять 60 пациентов: 40 человек - в Тарасовском районе и 20 больных - в Боковском. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.
- На 19 октября в Ростовской области действуют 5079 коек в 34 моногоспиталях, восемь из которых расположены в Ростове-на-Дону и 26 – в районах области, - уточняют в сообщении.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации донской минздрав рассматривает возможность открытия дополнительных ковидных госпиталей на нескольких территориях. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Кобзев.
- Мы призываем жителей области обязательно пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, потому что на данный момент это единственный возможный способ справиться с пандемией», - обратился к дончанам министр.
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