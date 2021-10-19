Чем аукнется «корона»: Через два месяца после ковида переболевший имеет право на бесплатную диспансеризацию

Через два месяца после выздоровления переболевший может проверить, в каком состоянии его организм, и нужно ли дополнительное лечение Фото: Евгения ГУСЕВА

Коронавирус не только застает врасплох своими симптомами. Тысячи дончан проверили на себе: когда болезнь уходит,последствия часто, к сожалению, остаются. После перенесенного заболевания человеку нужна качественная реабилитация и контроль за состоянием всех жизненно важных показателей. Даже сейчас, когда в медучреждениях приостановлена плановая помощь, программа диспансеризации после коронавируса работает. О том кому положено наблюдение врача, какие анализы и процедуры в него входят, и как без лишних нервов и траты времени пройти все обследования, журналисту «КП - Ростов-на- Дону» рассказали в региональном Минздраве.

А ВДРУГ ТРОМБ?

Уже выздоровев после ковида многие пациенты с тревогой замечают ухудшение здоровья - одышку, кашель, боль в груди, тахикардию, а некоторые столкнулись с тромбозом. Чтобы исключить возникновение новых осложнений, каждый житель региона перенесший коронавирус, может пройти диспансеризацию у себя в поликлинике. Исследования направлены на контроль состояния органов дыхания, сердца и сосудов. Особенно важно узнать о состоянии своего здоровья тем, кто имеет хронические заболевания и наблюдает ухудшение самочувствия.

Диспансеризация после ковида проводится в рамках ОМС Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ МОЖНО ЗА 2 ДНЯ

Углубленную диспансеризацию назначают через 60 дней после перенесенной болезни. Пациенты проходят ее в своей поликлинике, и она состоит из двух этапов.

На первом этапе врач выявляет признаки развития хронических заболеваний и факторов риска, включает семь обязательных исследований, таких как развернутый общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, тест с 6-минутной ходьбой, проведение спирометрии или спирографии, который показывает состояние легких, рентген грудной клетки, анализ на определение D-димера в крови — его сдают те, кто болел в средней и тяжелой форме коронавирусом. Данный показатель выявляет признаки тромбообразования. Также в крови проверяется количество холестерина. Когда придут все результаты исследований, пациента осматривает врач-терапевт.

Вся процедура занимает два дня. В первый день берут анализы крови, а во второй проводят остальные исследования. Все показания врач фиксирует в единой государственной исследовательской системе, и на пациента заводят отдельную карту.

Также важно после ковида проверить функции дыхания Фото: Евгения ГУСЕВА

ЕСЛИ ЕСТЬ ОТКЛОНЕНИЯ

Если в рамках первого этапа у переболевшего коронавирусом находят отклонения, его отправляют на дополнительный осмотр, где проводят эхокардиографию и компьютерную томографию. Данный вид исследования назначают тем, у кого показатели сатурации в покое ниже 94%, а также в случае плохих результатов проведения теста с 6-минутной ходьбой.

Если в процессе исследования есть отклонения концентрации Д-димера в крови, то пациенту проводят ультразвуковую допплерографию сосудов нижних конечностей. При обнаружении осложнений также предусмотрено лечение или медицинская реабилитация.

КАК ПОПАСТЬ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Пройти углубленную диспансеризацию могут лица, перенесшие новую коронавирусную инфекцию не ранее 60 дней после выздоровления. Углубленная диспансеризация проводится в рамках ОМС во всех организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Для прохождения углубленной диспансеризации необходимо:

- быть старше 18 лет.

- быть прикрепленным к поликлинике.

- иметь при себе паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

- иметь официально установленный диагноз.

В рамках диспансеризации врачи могут проверить состояние легких Фото: Алексей ФОКИН

АЛЛО!

Круглосуточная горячая линия оперативного регионального штаба по коронавирусу:

- 8 800-200-46-53

- 8 (863) 285-05-43

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дончанка заболела коронавирусом за две недели до родов - к чему это привело

Откровения молодой мамы из Ростовской области, которой пришлось рожать в период пандемии (подробнее)

Что делать, если не привезли бесплатные лекарства от коронавируса, рассказали жителям Ростовской области

Специалисты объяснили, кто это должен делать и куда жаловаться, если этого не происходит (подробнее)