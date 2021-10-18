Что делать, если не привезли бесплатные лекарства от коронавируса, рассказали жителям Ростовской области

Специалисты объяснили, кто должен доставлять препараты больным на дом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Ростовской области рассказали, как поступать, если не выдают бесплатные лекарства от коронавируса. Пояснения по этому вопросу дали в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции донского правительства.

В частности, по словам специалистов, доставка лекарственных препаратов на дом положена для пациентов, которые получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Но для этого у них должен быть подтвержденный ПЦР тест на COVID-19.

- Показанность того или иного препарата в рамках перечня с учетом симптоматики и состояния пациента на момент осмотра определяет лечащий врач, - добавили оперативном регштабе. - Лекарства для лечения по назначению лечащего врача доставляются бесплатно.

Их могут привести на дом волонтеры при соблюдении всех мер инфекционной безопасности, бригады неотложной помощи или выездные бригады участковой службы.

Если же этого не происходит, то нужно обратиться к главному врачу медорганизации, в которой наблюдается пациент.

АЛЛО!

Круглосуточная горячая линия в региональном центре оперативного мониторинга коронавирусной инфекции: 8 800-200-46-53 и 8 (863) 285-05-43.

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