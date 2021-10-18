Откровение аптечного фармацевта: «Работаешь до последней нервной клетки, а если жалко покупателя - плати из своего кармана»

Поток клиентов уже сравнялся с первой волной пандемии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зачастую при первых симптомах болезни человек как можно скорее бежит в аптеку. Доверяя мнению фармацевта, он скупает «все самое необходимое», только бы не идти к врачу. Антивирусные, антибиотики, таблетки от кашля, маски, антисептики – все это и многое другое уходит с аптечных полок за считанные дни. Кто-то готов выложить кругленькую сумму за импортные препараты, а кто-то доверяет лишь российским аналогам по привлекательной цене.

Фармацевт Маргарита Ибрагимова (имя и фамилия изменены) рассказала «КП - Ростов-на-Дону», как на самом деле обстоят дела в аптеке, готовятся ли ростовчане к четвертой волне ковида, а также о том, с какими трудностями приходится сталкиваться аптекарю в работе.

КОГДА УМРЕТ ПОСЛЕДНЯЯ НЕРВНАЯ КЛЕТКА

- Моя история начиналась также стандартно, как и у многих студентов. Больше года назад получила диплом по специальности и скорее хотела ворваться в работу. Спустя пару месяцев нашла подходящую вакансию фармацевта в круглосуточной аптеке. Наивная душа - представляла красивые картинки, где я в белом халате работаю в уютной аптеке, в тепле и с хорошей зарплатой. Ох, если бы знала, что ждет впереди, тысячу раз подумала, стоит ли оно того.

Ведь здесь вас ждет самое настоящее поле боя с принципами, моралью, и, конечно же, незабываемая игра «когда умрет последняя нервная клетка». Это самый настоящий дисклеймер перед фильмом ужасов. Ну знаете, когда в кинотеатре женщина томным голосом объявляет, что картина не рекомендуются к просмотру людям со слабой психикой. Так вот, считаю, что на собеседовании при приеме на работу в аптеку должны говорить то же самое.

Антисептики и маски уже дешевле, чем в первые месяцы пандемии, но все равно очень дорогие по сравнению с доковидными временами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОТОК КЛИЕНТОВ СРАВНЯЛСЯ В ПЕРВОЙ ВОЛНОЙ ПАНДЕМИИ

- Вывеску нашей небольшой круглосуточной аптеки узнаю из тысячи. Белое табло с неоновыми буквами и мигающей, словно в такт нервной системе, цифра 24. Работа здесь посменная - с 8 утра до 8 утра следующего дня по графику сутки/трое. Такое расписание меня в целом устраивает, если бы оно и в самом деле было стабильным. Не редко кто-то из моих напарниц подводит, и приходится замещать. Как-то пришлось работать две смены подряд: всего сутки на сон, а потом снова работа. Под глазами - синие границы реальности, в голове - лишь мысли о сладком сне, но сейчас о нем мечтать не приходится.

Ведь поток клиентов сравнялся с первой волной пандемии. А недавно соседнюю аптеку закрыли, и теперь все идут к нам. В среднем, в плохой день выручка составляет около 35 тысяч рублей за смену. В будние, когда спрос высокий, доходит и до 57 тысяч рэ. В среднем, хорошая выручка где-то 43-45 тысяч. Для небольшой аптеки цифры хорошие, но для сравнения в сетевых компаниях или местах с большой проходимостью обороты превышают отметку 150 тысяч рублей за смену.

КОРОНАВИРУСНЫЙ ЧЕК

- Но, если быть честной, людей в аптеке всегда будет больше, чем в какой-нибудь самой недорогой кофейне, а все потому, что лекарства такая же необходимость, как продукты. Их всегда будут покупать. Например, с момента пандемии спрос увеличился в два раза. Конечно, все зависит от периода. Летом, людей было мало, особенно по выходным, но как только осень зашуршала листвой, начался сезон простуд.

В этот период хорошо раскупают парацетамол, капли в нос, дорогие противовирусные и их аналоги. А еще бывает, так называемый «коронавирусный чек»: в него входят витамин C и D, антибиотики, иммунноукрепляющие, противовирусные, а также всевозможные таблетки от кашля, микстуры, и, конечно же, главный марлевый атрибут эпохи ковида. Да, да, маски улетают с прилавка, так же быстро, как деньги после зарплаты.

За смену продаем от 50 до 100 масок, и это несмотря на стабильно высокий ценник. В первый бум стоимость выросла с 3 до 30 рублей. Потом снизилась до 17, сейчас стабильно 15. Вообще многие ходовые препараты с начала эпидемии очень сильно повысились в цене. Это заметно на примере самого обычного ртутного градусника. Если раньше его можно было приобрести за 70-100 рублей, то сейчас цена от 400 до 550.

АНАЛОГОВЫЕ СРЕДСТВА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

- Из-за быстрого скачка цен вырос спрос на аналоговые товары. Зачастую клиенты аптеки делают выбор в сторону недорогих русских препаратов, аргументируя это тем, что состав и действие одинаковые. Но это не всегда так.

Как правило, компания, которая занимается зарубежными препаратами, в первую очередь проводит нужные клинические испытания, используя качественное сырье. Потом патентует формулу препарата и уже после выпускает на рынок. Когда лицензия зарубежного средства заканчивается, сторонние производители начинают изготавливать «дженерики».

На языке фармацевтов – это аналоговые препараты с тем же действующим веществом, но под другой маркой. Как правило, для производства «дженерика» используется сырье более низкого качества без дальнейших клинических исследований. Цель компаний - сделать препарат более доступным. И скажу честно, у некоторых производителей действительно получается очень достойно - их продукт дешевле и намного действеннее.

Но есть проблема: понять, качественный аналог или нет, могут только фармацевты и врачи. Поэтому, прежде чем идти в аптеку, проконсультируйтесь со своим доктором, попросите подобрать действенный и доступный вариант. Если же такой возможности нет, читайте как можно больше отзывов о препарате на различных сайтах.

Фармацевту приходится выслушивать все недовольства покупателей о дороговизне лекарств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

АПТЕКА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЖАЛОБНУЮ КНИГУ

- Как только дело касается выбора препарата, многие очень внимательно изучают сайт, переживают за свое здоровье, реакцию организма. Но почему-то, когда они приходят в аптеку, все инстинкты самосохранения разом отключаются.

Так, например, некоторые покупатели мало того, что приходят без масок, так еще и положительным тестом на корону хвастаются. После одного из таких я заболела ковидом. И этом при том, что маску ношу аж под глаза, постоянно обрабатываю руки спиртовыми растворами, соблюдаю социальную дистанцию. Но, видимо, работая, в аптеке застраховаться от болезней нельзя.

Также как и от нервного срыва. Потому, что вторая сложность работы здесь – это постоянный негатив со стороны людей. Иногда создается ощущение, что к нам приходят не за лекарствами, а выпустить пар и хорошенько поскандалить. Поводов - великое множество. Высокие цены, отсутствие препарата, никакого обмена и возврата. Одним словом, если хочется поистерить, повод всегда найдется. Аптека все больше стала превращаться в жалобную книгу, ну или место пятиминуток гнева.

«ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОНКИМ ПСИХОЛОГОМ С ТОЛСТЫМ ПАНЦЫРЕМ»

- Ладно просто агрессивные люди, но недавно к нам в аптеку средь бела дня ворвалась совершенно сумасшедшая женщина. Я ласково прозвала ее «Мадам ку-ку», но обо всем по порядку.

Инцидент произошел около двух недель назад. На улице стояла прекрасная погода, ветер спешно разбрасывал по улице опавшие листья. Я в это время старательно натирала витрину, как тут заходит женщина. Я быстренько возвращаюсь к кассе и спрашиваю, что ей нужно. Мадам не реагировала на вопросы, лишь бубнила что-то себе под нос. Решила повторить, чуть громче, как тут.

«Мадам ку-ку» резко просунула голову в окошко кассы, затем потянулась еще и руками, снесла все, что там было на пути.

Я в шоке, не понимаю, как ее остановить, лишь аккуратно отойдя к тревожной кнопке, начинаю на нее усилено наживать. Затем проскользнув в подсобку в панике названиваю охране и заведующей. Пока посылала громкие сигналы SOS, дамочка зря времени не теряла. Выгребла все пакеты из предкассовой зоны, затем открыла ящик с зубными пастами и презервативами, и стала их фасовать.

Понимаю, что пока полиция или охрана доедет, она разнесет аптеку окончательно. Надо было срочно действовать. Аккуратно подхожу и шепчу ей на ухо.

- Давайте мы сейчас с вам закроемся, чтобы наш клад никто не забрал?

Она засуетилась, отвечает:

- Да, да, давай сестра, закроемся.

Потом снова ухожу в подсобку и наблюдаю за тем, что происходит, благо дверь уже была закрыта. Но такой расклад «Мадам ку-ку», видимо, не устроил. Она стала выламывать дверь в подсобку, кричала и очень громко возмущалась. Понимая, что реакции никакой. Дамочка приступила к плану «Б». Стала вылизывать витрины, которые еще каких-то 15 минут назад я старательно натирала.

Даже если носить маску по самые глаза, фармацевту трудно не заболеть коронавирусом

«ШВАБРОЙ ЕЕ ГОНИ»

Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, а охраны все еще нет, начинаю паниковать. Но потом беру себя в руки, и решаю устроить переговоры. Спрашиваю у нее, мол, что случилось. «Мадам ку-ку» пыталась объяснить, что летела с неба, сильно обожглась и приземлилась у меня в аптеке.

Я продолжаю отвлекать ее внимание и делаю еще более заинтересованный вид. Как тут наконец-то, спустя 20 минут приезжают охранники и выгоняют ее. Как оказалось, эта местная сумасшедшая алкашка. Она частенько носит с собой нож, и мне еще очень повезло усыпить ее внимание. Помню, выпила тогда целый пузырек валерьянки и вновь позвонила заведующей с вопросом, мол, что делать, если вернется. На что мне ответили:

- Ну что делать? Шваброй ее гони. Только аккуратно, раз она сейчас с ножом ходит.

После этого я поняла, что в нашей аптеке есть одно простое правило: «твои проблемы - это твои проблемы. Разбираешься с ними сам». Это касается всего: начиная от безопасности, заканчивая форсмажорами. Как говорится, спасение утопающих дело рук сами утопающих.

ЗА СОЧУСТВИЕ ПРИХОДИТЬСЯ ПЛАТИТЬ

Иногда убытки бывают морального характера, но иногда вполне себе финансового. Так совсем недавно меня обманули на 5 000 рублей. В три часа ночи приходят два парня - один помладше, другой постарше. Понятое дело, что в это время фармацевт максимально сонный.

Покупатели начинают разыгрывать сцену, что одному из них плохо. Причем очень правдоподобно, Станиславский крикнул бы «верю». Сцена один, дубль один.

Парень постарше начинает обращаться к другому:

- Ой, ой, мне плохо, зачем я с тобой поехал. Быстрее девушка дайте мне алмагель, парацетамол и воду!

Я еще подумала, странный набор, ну ладно. Их чек вышел на 300 рублей, дают мне пятитысячную купюру. Беру их в руки и сразу понимаю, что фальшивые, хоть и очень хорошего исполнения. Из-за страха и сонного состояния после вторых суток в смене голова никакая. Разум посылает сигналы, а ты их игнорируешь.

Ну и, конечно же, помимо моей нулевой концентрации, сыграл психологический фактор «спасателя». В тот момент подумала: ну что мне сейчас встать и сказать, мол, вы знаете, я сомневаюсь, что купюра настоящая, давайте другую. Ну, а если человеку реально плохо?

В итоге, я просто отдала им сдачу и препараты. Как только парни ушли, решила проверить купюру, естественно оказалось, что она фальшивая. Сама себя ругаю, ведь как только они стали меня поторапливать, заподозрила что-то неладное, но внутренний голос не послушала, ну а вдруг правда вопрос жизни и смерти? Вот так и оказалось, что за сочувствие приходится платить. Естественно, из своей зарплаты.

НАРКОМАНЫ ОКАЗАЛИСЬ САМЫМИ ВОСПИТАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ

К нам в аптеку ходит очень много наркоманов. Для некоторых я даже позывные придумала. Есть одна парочка, как правило, приходят ночью за шприцами, вид у ребят уже максимально плохой. Прямо две ходячие язвы. Ходят исключительно вдвоем, прозвала их Бони и Клайд.

Как правило, наркоманы очень нервные. Когда у них горячка по дозе и скорее нужно купить шприцы, они очень дерганные, на одном месте стоять не могут. В связи с этим определенную группу товаров просто запретили к продаже без рецепта, поэтому такие товарищи ходят только за шприцами. Если вдруг нужных нет, они просто цокнут, распсихуются и вылетят из аптеки.

Наркоманы в период ломки не будут стоять и требовать жалобную книгу, а просто уйдут. Можно сказать, почти идеальный клиент. А когда они приходят трезвые, это самые галантные люди на свете: «Здравствуйте, спасибо, пожалуйста» - прям как алкаши. Те тоже знают толк в красивых словах. Бывает, что на третий заход за горячительным уже засыпают комплиментами и просьбами выйти замуж. После таких товарищей выяснила, что моя персональная доза привлекательности – это четыре флакона муравьиного спирта и девять флаконов настойки.

ЧТО ПО ДЕНЬГАМ?

При всех эмоциональных и материальных затратах зарплата здесь не очень высокая. Когда я только шла учиться несколько лет назад, фармацевты в маленьких аптеках получали 35-40 тысяч. Было прям неплохо. Сейчас, если ты получаешь 30 – это уже очень классно. У нас ставка частично зависит от выручки. К этой сумме добавляются баллы за продажу приоритетных товаров. Если ты не хочешь, продавать их не обязательно, но если зарплата не устраивает, есть возможность ее увеличить. При этом, я уже давно задумываюсь уволиться, ведь такие убытки и психологические нагрузки выдержать сможет не каждый.

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