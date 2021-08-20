«Легко переболел, а через месяц не стало»: Какие анализы сдавать после перенесенного коронавируса

После окончания больничного обязательно нужно появиться на приеме в поликлинике Фото: ИВАНОВА Диана

Среди переболевших коронавирусом гуляют страшилки о молодых девчонках и парнях до 30 лет, которые после болезни через месяц-другой внезапно умирали. «Тромбоз», - кратко и загадочно говорят рассказчики. Действительно ли тем, кто переболел легко или даже бессимптомно, стоит бояться постковидных осложнений. Какие показатели нужно контролировать, чтобы обезопасить себя, в «КП — Ростов-на-Дону» узнали у врача, который работает с больными в ковидном госпитале Сальска.

МОЛОДОЙ МОЛОДОМУ - РОЗНЬ

Истории, когда молодежь, а молодых Всемирная организация здравоохранения признает людей возрастом от 18 до 44 лет, внезапно умирает после ковида нельзя назвать мифом, но с уточнением — молодые, да не крепкие. Насколько проявятся последствия перенесенной коронавирусной инфекции, зависит от состояния здоровья человека.

- Все зависит от степени поражения легких и других систем и органов, - рассказывает анестезиолог-реаниматолог Иван Сотников, который также ведет амбулаторный прием в качестве врача общей практики. - Нужно учитывать и ресурсы организма, ведь молодой молодому — рознь. Есть и 26-летние парни и девушки с морбидным ожирением, которое влияет на все системы организма, гипертонией, ишемической болезнью сердца, диабет, вредными привычками и малоподвижным образом жизни по уровню состояния здоровья ближе к 50-летним. Нужно учитывать наличие иммуносупрессивных состояний, онкологии, ревматических болезней, васкулитов, бронхиальной астмы — этот фон может осложнить течение ковида и восстановление.

Среди возможных осложнений после тяжело перенесенного ковида врач называет фиброз легких, когда из газообмена выключается часть легочной ткани. Человека, ведущий активный образ жизни, перенесет реабилитацию сравнительно легко: на время здоровая часть легкого возьмет на себя функцию пораженной части. А уже посредством терапии и дыхательной гимнастики больная часть вернется в строй.

- Также при фиброзе назначаются препараты, улучшающие рассасывание рубцовой ткани. Иногда требуется использовать регенераторы кислорода дома после выписки. А затем по всем правилам лечения легочных заболеваний — санаторно-курортное лечение, также необходимо наблюдаться у пульмонолога и гематолога, - уточняет специалист.

Врач в поликлинике направит на общий анализ крови и проверку свертываемости крови Фото: Алиса ТИТКО

ВИРУС НЕ ХОЧЕТ АДАПТИРОВАТЬСЯ

Часто на фоне перенесенного ковида обследование показывает поражение сердечно-сосудистой системы. Также страдают почки причем у самых маленьких пациентов.

- Сейчас в области организованы койки для дошколят: у них развивается острая почечная недостаточность вследствие синдрома Кавасаки — поражаются мелкие сосуды, которыми пронизаны почки, как и легкие. Мелкие сосуды воспаляются — развиваются васкулиты из-за нарушения свертываемости крови, и нарушается газообмен, - объясняет врач.

Развитие этого синдрома описали в конце прошлого года в Казахстане, в начале 2021-го заболевшие дети появились и у нас.

- К сожалению, вирус пока не адаптируется к сосуществованию с хозяином, как это произошло с герпесом, который живет в крови практически у каждого: он эволюционировал и паразитирует, но уже не убивает людей. Коронавирус же никак не хочет адаптироваться к человеческому организму, - говорит доктор.

Еще среди постковидных осложнений врач называет нарушение мыслительных функций, таких как запоминание и логика. Причем страдают не только представители умственного труда: в повседневной жизни люди сталкиваются с этим. Не могут вспомнить что и куда положили, внезапно забывают названия привычных предметов и явлений. Также обостряются хронические патологии — у кого-то это сердечные заболевания, у других страдают почки и кишечник, у третьих снижается зрение и слух, а у четвертых месяцами не восстанавливаются запахи и вкусы.

Врач рекомендует проверить уровень антител через три месяца после перенесенного ковида Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И КРОВЬ, И ПСИХИКА

Чтобы узнать как организм восстанавливается после коронавируса, необходимо наблюдаться у участкового терапевта.

- Вам назначат общий анализ крови и коагулограмму, которая покажет параметры свертываемости крови, - говорит Иван Анатольевич. - Что касается рентгена, то и в начале заболевания, и в разгар болезни, а также в случае ухудшения состояния больного это исследование уместно и показано. Когда же человек перенёс заболевание и не наблюдается отрицательная динамика, рентген-контроль проводится на усмотрение врача, но не реже раза в год.

Перенесший ковид пациент при необходимости может рассчитывать на психологическую помощь. Те, кто болели тяжело, особенно прошедшие реанимационные койки, помнят состояние гипоксии — нехватки воздуха, оно сравнимо с панической атакой и посттравматическим стрессовым расстройством.

- Конечно, больные с высоким уровнем гипоксии получают успокаивающие препараты, но чаще всего в процессе восстановления нуждаются помощи психолога, - рассказывает доктор. - Так, в моей практике на ИВЛ был и 33-летний парень, и 26-летняя девушка, у которой осталось всего 4% неповрежденной ткани легкого. Им, конечно, понадобится психологическая реабилитация.

Пока штамм не станет общим, будут появляться его разновидности и с ними — тяжёлые варианты течения заболевания Фото: Иван МАКЕЕВ

КОВИД НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Ситуацию по ковиду в мире можно сравнить с режимом чрезвычайной ситуации и боевых действий, - уверен доктор: количество больных не сходит на нет — известны случаи, когда целыми семьями попадают в больницы и семьями погибают.

- Вакцина либо перенесенное заболевание с развившимся иммунитетом создаёт общий иммунный фон, что может облегчить течение повторного заболевания этим вирусом. Таким образом риск тяжёлого течения или же смерти от коронавируса снижается, - уверен Иван Анатольевич.

Врач рекомендует после перенесенного заболевания раз в три месяца сдавать в любой лаборатории анализ на уровень антител. Это важно и для тех, кто переболел, и тем, кто планирует идти на вакцинацию.

- Бывает так, что человек перенес заболевание бессимптомно, но титр антител у него зашкаливает, и тогда их хватит на полгода, а потом следует сделать прививку. Это явление еще предстоит объяснить по мере изучения ковида, - говорит Иван Сотников. - Но не всем нужно ждать шесть месяцев — убедился на своем примере. Переболел осенью и, не дожидаясь положенного полугода, проверил уровень антител — недостаточный для защиты от повторного заболевания. Поэтому сделал прививку раньше.

Как говорит доктор, новая коронавирусная инфекция все еще достаточно не изучена: да есть опыт и наработки, но этого пока не хватает, чтобы составить какой-то научный труд. Сейчас происходит миграция штаммов вируса. Популяции разных континентов болеют различными разновидностями ковида: изначально был уханьский, также к нам пришел индийский штамм, а Китай сейчас страдает от русского штамма. Поэтому пока штамм не станет общим, будут появляться его разновидности и с ними — тяжёлые варианты течения заболевания.

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