«Чувствую себя гораздо хуже»: ростовчанка дважды переболела ковидом и рассказала, как перенесла новым штамм

В Ростове сложная ковидная обстановка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице крайне непростая эпидобстановка. Как заявил ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, сейчас город выходит на пик заболеваемости, который был зафиксирован зимой. А глава региона, Василий Голубев, ввел новые ограничения, которые начали действовать 4 августа.

Тем временем, одни жители донской столицы активно делают прививки, вторые верят в свой иммунитет, а третьи - уже заразились. Причем некоторые – по второму разу.

О том, как проходит «летний» коронавирус, корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» рассказала 34-летняя жительница донской столицы Екатерина (имя изменено - прим. автр.).

Она болеет коронавирусом уже второй раз. Первый раз Екатерина заразилась в октябре.

- Тогда, видимо, «подхватила» вирус в городском транспорте. А сейчас вернулась с ковидом из отпуска на черноморском побережье, - рассказывает Екатерина.

«ДУМАЛА, ЧТО ИШЕМИЯ»

По словам женщины, она уверена, что у нее – коронавирус нового штамма.

- Начало и течение болезни сильно отличается от того, что было девять месяцев назад. Осенью перед сдачей теста я уже знала, что он будет положительным: у меня были самые «классические» симптомы, - пропало обоняние. В августе же я была крайне удивлена тем, что у меня вновь коронавирус. А вот в том, что у меня проблемы с сердцем, напротив, не сомневалась.

По словам Екатерины, у нее вдруг «подскочил» пульс. Тонометр показывал 90-100 ударов в минуту и это при отсутствии физнагрузки.

- Так продолжалось несколько дней. Я испугалась, решила, что у меня или ишемия или скоро случится инсульт. Записалась на прием к кардиологу, но он сказал, что прежде надо сделать тест на ковид, так как тахикардия – его типичный симптом, - продолжает Екатерина. – Врач как в воду глядел - коронавирус подтвердился. Хотя, когда я болела в прошлый раз, пуль постоянно был в норме.

СТАРИКОВСКАЯ НЕМОЩЬ

Сейчас женщина лечится амбулаторно, впрочем, как и осенью. Вот только лечение дома – это, пожалуй, единственное, что объединяет ее «осенний» и «летний» ковид.

- Сейчас я чувствую себя намного хуже, чем в прошлый раз. У меня снизилась работоспособность: упадок сил настает даже после того, как я помою пару тарелок, - делится женщина. - При этом температура выше 37,4 не поднимается! Как-то пошла выносить мусор, не забыв при этом, конечно, о маске и перчатках. Так вот, после этой нагрузки я думала, что отпахала в спортзале часа три! У меня болели мышцы ног и рук. Я лежала на диване и чувствовала себя 80-летней старушкой. Наверное, именно такую немощь испытывают пожилые люди.

«ТОШНИТ ОТ ЕДЫ»

По словам Екатерины, осенью, несмотря на ковид, она не страдала от отсутствия аппетита. А сейчас вот уже 10 дней подряд буквально через силу заставляет себя есть.

- Иногда от мыслей о еде просто начинает тошнить. Но я понимаю, что организму нужны силы для борьбы с болезнью, - признается ростовчанка. - Поэтому заставляю себя съесть хоть что-нибудь,

При это организм стал особенно избирательным.

- Могу есть только фрукты, овощи и творог. А вот от колбасных изделий, от мяса и мучного сразу начинает мутить, - продолжает женщина.

Как сообщил корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» врач-терапевт одной из городских поликлиник в Западном микрорайоне города, сейчас коронавирус действительно переносится сложнее чем, осенью.

- Даже амбулаторные пациенты, у которых сатурация в норме, нет воспаления легких, и те жалуются на упадок сил, - комментирует терапевт. - И это состояние отличается от той слабости, которую человек испытывает после физической нагрузки. Астения может продолжаться как две недели, так и в течение трех месяцев после выздоровления.

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