«Легкие поражаются быстрее, чем при прошлом штамме» в Ростове-на-Дону обсудили коварство «летнего» ковида

В регионе из-за ковида ввели новые ограничительные меры Фото: Дарья БОЙКО

В донской столице прошло пленарное совещание, на котором глава администрации Ростова-на-Дону с профильными экспертами обсудил эпидобстановку. Главные врачи ковидного госпиталя на базе 20 горбольницы, КДЦ «Здоровье», ЦГБ, БСМП и других профильных отделений для больных коронавирусом отчитались о том, как прошли минувшие сутки.

К сожалению, без летальных исходов не обошлось. Также в одну из больниц с ковидом поступила беременная. А еще одна женщина, проходящая лечение с коронавирусом, благополучно стала мамой.

По словам одного из докладчиков, в 20-ю больницу второго августа поступили несколько детей. Было отмечено, что с ковидом в медучреждения поступают дети самого разного возраста, начиная от 10 месяцев. К счастью, тяжелых среди них нет, чего не скажешь о взрослых.

Так, на совещании глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что сегодняшний штамм коронавируса приводит к более быстрому поражению легких. Также, по словам сити-менеджера, и прививка не является стопроцентной гарантией того, что вакцинированный человек не заразится ковидом. При этом Алексей Валентинович подчеркнул, что вакцинация однозначно дает положительный результат.

- Да, есть факты, когда и вакцинированные болеют ковидом, но они болеют гораздо легче и смертей мы не видим, - уточнил сити-менеджер.

По словам Алексея Логвиненко, можно сказать с уверенностью, что сегодня по количеству заболевших Ростов выходит на пик зимы и весны этого года. При этом сейчас коронавирусная инфекция протекает гораздо сложнее.

- Если в прошлый период мы видели, что поражение легких развивалось на 5-10 день с момента заражения, то сегодня уже на 3-4 день поражение легких может быть от 30 до 50 процентов, - подытожил Алексей Логвиненко.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что на Дону с 4 августа действуют новые ограничительные меры. Подробности читайте здесь.

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