«Нужно закрывать границы, а не фуд-корты»: как ростовчане отреагировали на новые ограничения по коронавирусу

Ограничения начали действовать с 4 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области с 4 августа начали действовать новые ограничения по коронавррусу. Жители отреагировали на новость по-разному: одни посчитали дополнительные меры слишком жесткими, другие поддержали. Рассказываем, что думают жители о новых запретах и правилах.

При посещении ряда организаций нужно предоставить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Документы нужно будет показать в МФЦ, фитнес-клубах, заведениях общественного питания. Доказать, что вы не болеете, придется и при участии в физкультурных и спортивных мероприятиях.

Особое недовольство вызвали новые правила посещения многофункциональных центров. Кто-то уже заказал посылку, а кому-то нужно срочно получить документы. Быстро попасть в МФЦ, сделав ПЦР-тест — только за него придется заплатить.

— Кто вернет деньги за заказанные на почту посылки? МФЦ? А если у человека смена документов или другой срочный вопрос? — высказалась ростовчанка.

— В МФЦ с ПЦР-тестом? Да туда и без теста не всегда попадешь! А где брать деньги на ПЦР?

И, конечно, многих беспокоит судьба бизнеса, для которого опять появились новые препятствия. Кроме обязательных справок рестораны и кафе могут потерять клиентов из-за сокращения допустимой заполняемости. Некоторые считают, что эти требования противоречат друг другу.

— Просто представьте, в рестораны теперь без справки нельзя, так и вопрос, а если в ресторане теперь 100% безопасно, зачем ограничивать количество посадочных мест? — написал один жителей города.

Высказались люди и о приостановлении работы саун, бань, бассейнов и фуд-кортов в ТЦ.

— Предприниматели потеряют прибыль, а их сотрудники — работу, — констатирует один пользователь сети.

— Границы нужно закрывать, а не фуд-корты, — считает другой.

Однако иного и тех, кто считает ограничения необходимыми в новых обстоятельствах. Вот уже несколько дней суточный прирост заболевших превышает 400 человек, а загруженность ковидных госпиталей приблизилась к 89%.

— Давно пора, больницы то не резиновые. Почти 400 заболевших каждый день, куда их девать?

— Поздно мы к этому пришли. Но лучше поздно, чем никогда.

— Это необходимая мера для снижения заболеваемости и банально для того, чтобы уберечь социально ответственных людей, — говорит мужчина.

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