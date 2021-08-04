К утру 4 августа зарегистрировали еще 24 умерших с COVID-19 в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 3686 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Ростовской области зарегистрировали еще 24 умерших пациента с COVID-19. Информацию об этом опубликовали сегодня, 4 августа, на сайте донского правительства.

- Скончались 13 женщин 49, 60, 62, 64, 67, 69, 72, 80, 81, 83, 85, 87 лет, а также 11 мужчин 52, 60, 62, 67, 70, 71, 77, 78, 81, 83 лет. Эти люди имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 5283 человека, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах получают 3686 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 310. Кроме того, за прошедшие сутки заболели еще 449 жителей Дона.

Также с сегодняшнего дня в Ростовской области вступили в силу антиковидные ограничения. Их накануне утвердил губернатор Василий Голубев.

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