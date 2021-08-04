Еще 449 случаев COVID-19 выявили в Ростовской области за прошедшие сутки

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 12069 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 449 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2651. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 176. На втором месте находится город Зверево, там 14 заболевших, в Азовском районе - 13, в Аксайском районе - 12, в Сальском - 10, в Каменске-Шахтинском, Таганроге и Красносулинском районах - по 9.

Меньше всего положительных тестов подтвердили в Каменском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Милютинском и Родионово-Несветайском районах - по 2, в Октябрьском районе - 1.

Среди новых заболевших 40,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% - от 46 до 65 лет, 14,9% - от 66 до 79 лет, 4% - старше 80 лет, 8,9% - дети.

Лечение в стационарах получают 3686 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 310.

Кроме того, за сутки в регионе зарегистрировали еще 24 умерших пациента с COVID-19. Это 13 женщин 49, 60, 62, 64, 67, 69, 72, 80, 81, 83, 85, 87 лет, а также 11 мужчин 52, 60, 62, 67, 70, 71, 77, 78, 81, 83 лет. Эти люди имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 5283 человека.

Сегодня в Ростовской области усилили контроль за соблюдением санитарных ограничений по COVID-19. В патрули уже вышли сотрудники полиции, Росгвардии, казаки, военные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Логвиненко: «В Ростове привили уже 70% населения, подлежащего вакцинации»

Первый компонент за сутки получили еще 4 тысячи человек (подробности)