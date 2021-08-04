Возобновились рейды: контроль за соблюдением ограничений усилили в Ростовской области

С людьми проводят беседы, объясняют, зачем нужно носить маски. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области усилили контроль за соблюдением санитарных ограничений по COVID-19. В патрули уже вышли сотрудники полиции, Росгвардии, казаки, военные. Ситуацию прокомментировал замгубернатора Михаил Корнеев, сообщает сайт донского правительства.

- Из-за ухудшения эпидобстановки принято решение об увеличении количества и плотности нарядов на улицах. Усилили надзор за соблюдением ограничительных мер и распоряжений правительства области на обслуживаемых территориях, - сказал Михаил Корнеев.

Чиновник добавил, что одновременно с этими рейдами в местах массового скопления людей следят за масочным режимом, в том числе наряды обходят городские рынки. С людьми проводят беседы, объясняют, зачем нужно носить маски.

- Сегодня особенно важно проявлять сознательность, не нарушать санитарные правила и ограничения. Только таким образом можно остановить распространение коронавируса и сберечь здоровье свое и своих близких, - подчеркнул заместитель губернатора Ростовской Михаил Корнеев.

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