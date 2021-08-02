С 3 августа в Ростовской области усилят контроль за соблюдением масочного режима

За соблюдением масочного режима будут следить сотрудники полиции и Росгвардии Фото: Иван МАКЕЕВ

С 3 августа в Ростовской области выделят дополнительные наряды для патрулирования мест массового скопления людей. Речь идет о сотрудниках полиции, Росгвардии и других ведомств. Они будут следить за соблюдением масочного режима. Об этом на заседании оперштаба сообщил заместитель губернатора Михаил Корнеев.

- При поддержке руководителей ГУ МВД по региону, Росгвардии, транспортной полиции проработано и принято решение о выделении дополнительного личного состава и концентрации этих сотрудников в местах массового скопления. Это необходимо для обеспечения режима санитарно-масочных ограничений, - прокомментировал Михаил Корнеев.

Чиновник пояснил, что правоохранители будут работать в торговых центрах, на рынках, вокзалах и в любых других местах, где будет много людей.

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