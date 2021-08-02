В Ростовской области планируют ввести дополнительные коронавирусные ограничения

Губернатор пообещал, что документ с новыми ограничениями представят на подписание. Фото: сайт правительства РО
Сегодня, 2 августа, на заседании оперштаба Василий Голубев анонсировал введение коронавирусных ограничений. Эту информацию глава региона озвучил в ответ на рекомендации руководителя донского управления Роспотребнадзора Евгения Ковалева.
- Хочу еще раз обратить внимание на крайне сложную и напряженную эпидобстановку. Считаю необходимым введение дополнительных ограничительных мер. Сейчас нужно четко выполнять все санитарные требования и увеличивать количество привитых для создания коллективного иммунитета, - сказал Евгений Ковалев.
В ответ губернатор пообещал, что соответствующий документ представят на подписание в ближайшее время.
- По итогам сегодняшнего разговора мы еще раз посмотрим. И, собственно говоря, документ, который должен пройти некоторый порядок согласования, будет представлен на подписание, - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Ранее Роспотребнадзор уже предлагал ужесточить ограничения в регионе. В том числе речь шла об усилении контроля фитнес-клубах, бассейнах и ТЦ, а также говорили о возможном сокращении разрешенного количества зрителей в кинотеатрах и театрах.
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