Ужесточить ковидные ограничения предложил главный санврач Ростовской области

Могут ввести QR-коды для поездок в общественном транспорте Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 27 июля, главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев предложил ужесточить коронавирусные ограничения в случае ухудшения эпидситуации. Ряд возможных мер эксперт озвучил на заседании опершатаба по борьбе с COVID-19.

- Если на текущей неделе нам совместно с населением и предпринимательским сообществом стабилизировать ситуацию не удастся, я буду обращаться к губернатору о дальнейшем ужесточении ограничительных мер. Конечно же, в первую очередь включая те объекты, в которых людям разрешено находиться без масок. Это бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, аквакпарки. Это же касается торгово-развлекательных центров, - сказал Евгений Ковалев.

Также руководитель управления Роспотребнадзора предложил ввести QR-коды для поездок в общественном транспорте.

- Нужно уже вводить, как и в других субъектах, посадку на межгородские автобусы с QR-кодированием, по прививкам либо с тестами. Не получается сейчас переломить ситуацию по общественному транспорту, - пояснил Евгений Ковалев.

Кроме того, специалист попросил ограничить посещаемость разрешенных зрелищных мероприятий. Кинотеатры и театры должны занимать не более чем на 25%.

- У нас просто не останется другого выхода, если мы всем миром не сможем переломить ситуацию. Она достаточно сложная, - подчеркнул глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

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