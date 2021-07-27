Главный санврач Дона: «Эпидситуация по коронавирусу крайне сложная»

Увеличение случаев COVID-19 сейчас регистрируют во всех районах Дона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидситуация по коронавирусу в Ростовской области сейчас крайне сложная. Заболеваемость увеличилась на 10%. Регион уже приблизился к пиковым значениям второй волны, заявил сегодня, 27 июля, главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- Сохраняется тенденция роста. Мы уже практически достигли пиковых значений осенне-зимней второй волны. Заболеваемость на 29 неделе по сравнению с 28 увеличилась более, чем на 10%, превысив порог в 2,5 тысяч человек. У нас недельная заболеваемость была в декабре 2600, мы уже на подходе к этому, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Также специалист добавил, что увеличение случаев COVID-19 сейчас регистрируют во всех районах, при этом «выраженный рост» наблюдают в 25 территориях. Евгений Ковалев отметил, что в такой ситуации и с такими показателями «проводить массовые мероприятия, в том числе на «Ростов Арене» 1 августа невозможно».

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При этом прирост заболевших сейчас увеличился на 130% (подробности)