Глава донского Минздрава: «Заболеваемость коронавирусом снизится в августе»

Юрий Кобзев - министр здравоохранения Ростовской области

В Ростовской области спад заболеваемости коронавирусом произойдет через две недели, то есть в августе. Но все зависит от самих жителей региона - от того, как люди будут соблюдать ограничительные меры и проходить вакцинацию. Об этом сегодня, 23 июля, на онлайн брифинге заявил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- Какие цифры мы будем достигать, зависит только от нас, в том числе от хода прививочной кампании. Если исходить из эпидситуации, то ситуация сохранится где-то две недели, и дальше пойдет на спад, - сказал Юрий Кобзев.

Министр добавил, что сейчас Ростовская область занимает 6 место по количеству смертности пациентов с COVID-19. А вот прирост заболевших в регионе увеличился на 130%: «было по 100-120 человек в сутки, теперь вышли на 300 человек».

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