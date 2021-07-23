Глава донского Минздрава назвал наиболее опасные заболевания при COVID-19

Наибольшую опасность несут хронические заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 23 июля, глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев назвал наиболее опасные сопутствующие заболевания при COVID-19. Информацию специалист озвучил во время онлайн-брифинга.

- В реанимации в основном находятся люди с избыточным весом, сахарным диабетом, метаболическими нарушениями, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, есть пациенты с заболеваниями печени. Все эти болезни приводят к снижению иммунитета. Также можно добавить хронические заболевания бронхолёгочной системы. Профилактика в этих случаях - вакцинация, - рассказал Юрий Кобзев.

Министр добавил, что сейчас вирус стал более агрессивным, намного быстрее развиваются симптомы заболевания. И если раньше под основным ударом находились люди старше 60 лет, то сейчас «идет смещение в сторону более молодых» - умирают люди от 30 лет.

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