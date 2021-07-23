Юрий Кобзев: «В Ростовской области развернули 25 моноинфекционных госпиталей»

К тем, кто не соблюдает ограничения, вирусу подобраться намного проще Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области развернули уже 25 моноинфекционных госпиталей. Сейчас специалисты отслеживают резерв и общее количество ковидных коек. Об этом на онлайн-брифинге сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- В Ростовской области развернуто 25 госпиталей. Сейчас есть резервы для увеличения коечного фонда, это решение принимается оперативно. У нас есть соглашения, в том числе с федеральными структурами, они подготовили свои мощности. Если жителям будет необходима госпитализация, то мы ее обеспечим, - подчеркнул Юрий Кобзев.

Однако министр отметил, что это не повод для легкомысленного отношения к ограничениям. Вирусу проще подобраться к тем, кто игнорирует заболевание, добавил Юрий Кобзев.

- Такое ощущение, что коронавирус существует только для правительства области и системы медицинского обеспечения. На улицах все совсем по-другому. Информация есть, но в масках никто не ходит. В основном люди игнорируют заболевание. Помните, это ваши родственники, родные и близкие. Если соблюдаете ограничения, вирусу подобраться тяжелее, если не соблюдаете - намного проще. Сейчас на первое место выходят именно семейные очаги, - напомнил жителям Дона Юрий Кобзев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава донского Минздрава: «У вакцины от COVID-19 не регистрировали тяжелых побочных эффектов»

Однако в некоторых случаях все же отмечают повышение температуры и тянущие боли (подробности)