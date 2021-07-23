Глава донского Минздрава: «У вакцины от COVID-19 не регистрировали тяжелых побочных эффектов»

После вакцинации в стационары попадают в единичных случаях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области еще не регистрировали тяжелых побочных эффектов от вакцины против COVID-19. Однако неопасные проявления все же были, их насчитали около 200. Об этом сегодня, 23 июля, на онлайн-брифинге рассказал глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- Тяжелые эффекты означают физический вред и неблагоприятный исход. Таких у нас нет. Общее количество зарегистрированных побочных эффектов, к которым относятся повышение, болезненность в месте инъекции, тянущие боли в предплечье, 4 дня назад составляло около 200. Тяжелых случаев не было зафиксировано у нас, - подчеркнул Юрий Кобзев.

Также министр здравоохранения добавил, что после вакцинации в стационары попадают в единичных случаях. Заболевание у таких пациентов протекает без особых осложнений.

- Ни одного человека, из прошедших полную аппликацию, нет в анестезиологических отделениях, то есть в отделениях, где ведется интенсивная поддержка. Это говорит о том, что вакцина работает, - заключил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

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