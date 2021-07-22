Ростовская область вошла в топ регионов-лидеров по числу прошедших вакцинацию

Ранее на Дону предложили ввести награды для отличников вакцинации. Фото: сайт правительства РО

Ростовская область оказалась одним из 11 регионов-лидеров по количеству прошедших вакцинацию от коронавируса. Эту информацию озвучила вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщает сайт донского правительства.

- Абсолютными лидерами по числу вакцинированных на 100 тысяч населения являются Краснодарский край, Московская, Тульская, Ростовская, Липецкая, Смоленская области, Республика Хакасия, Мордовия, Республика Адыгея, город Москва, Чеченская Республика, - завила Татьяна Голикова.

По данным властей, в донском регионе первым компонентом уже привились 965 193 человека. 624 591 полностью прошли вакцинацию.

Ранее губернатору Василию Голубеву предложили ввести награды для отличников вакцинации. Речь идет об отдельных работниках и в целом о предприятиях, где привили 80-90% коллектива.

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