В Ростовской области к утру 22 июля подтвердили еще 355 случаев COVID-19

Лечение в стационарах получают 3134 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 355 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2527. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 50 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 127. На втором месте находятся Зерноградский и Сальский районы, там выявили по 11 положительных тестов на коронавирус. В Азовском и Аксайском районах - по 10 заболевших, в Батайске - 9, в Азове, Красносулинском, Миллеровском и Семикаракорском районах - по 8.

Меньше всего инфицированных за сутки - по 1 - обнаружили в Заветинском, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах.

Среди новых заболевших 45,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% - от 46 до 65 лет, 13,5% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 8,5% - дети.

Лечение в стационарах получают 3134 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека, на неинвазивной ИВЛ - 240.

За прошедшие 24 часа на Дону зарегистрировали еще 20 умерших с COVID-19. Это 10 женщин 53, 56, 72, 75, 77, 82, 84, 85 лет и 10 мужчин 47, 62, 63, 64, 69, 70, 72, 73, 85 лет. У пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса области стали 5010 человек.

Ранее губернатору Василию Голубеву предложили ввести награды для отличников вакцинации. Речь идет об отдельных работниках и о предприятиях, где сделали прививки 80-90% коллектива.

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