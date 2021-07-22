Василию Голубеву предложили ввести награды для отличников вакцинации

Бизнесу порекомендовали материально стимулировать вакцинацию своих сотрудников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области предложили наградить предприятия, на которых вакцинировали от 80 до 90% сотрудников. Идею на встрече с губернатором Василием Голубевым озвучил председатель регионального отделения «Опоры России» Аркадий Гершман.

- Благодаря взвешенным и продуманным решениям мы не допустили локдауна, закрытий или резких усилений мер. Василий Юрьевич, на ваше решение, если есть возможность, предлагаю отметить благодарственными письмами первые 100 или 50 предприятий, которые вакцинировали своих сотрудников, например, на 80-90%. Как-то помочь этим предприятиям нужно. Думаю, такая акция будет полезной, - сказал Аркадий Гершман.

Представитель «Опоры России» также обратился и к донским предпринимателям. Он порекомендовал бизнесу материально стимулировать вакцинацию своих сотрудников.

- Возможно, следует премировать отличников вакцинации или предоставлять им отгулы, - добавил председатель регионального отделения «Опоры России» Аркадий Гершман.

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