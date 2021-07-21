В Ростовской области могут быть сняты ограничения с заведений общепита при 100% вакцинации сотрудников

В Ростовской области могут снять ограничения с ресторанов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече с бизнес-сообществом заявил, что с кафе и ресторанов могут быть сняты ограничения в работе, но только лишь в том случае, если вакцинацию пройдут 100% работников сферы общепита.

Глава регионального представительства федерации рестораторов и отельеров Карина Шатворян на этой же встрече, прошедшей в онлайн-формате в среду, 21 июля, заявила, что в настоящее время вакцинацию прошли уже 80% сотрудников сферы общепита. Бизнесвумен также обратилась к губернатору с просьбой все-таки отменить ограничения для кафе.

На это Василий Голубев ответил,что правительство может пойти на такой шаг, но лишь в том случае, если привиты от новой коронавирусной инфекции будут абсолютно все сотрудники и неукоснительно будут соблюдаться все санитарные меры.

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