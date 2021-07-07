Отельеры Ростовской области разработали антиковидные предложения

Обязательную вакцинацию работников гостиниц просят продлить до конца ноября Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

В Ростовской области сотрудники гостиниц начали массово увольняться из-за экстренной вакцинации. Чтобы этого не происходило, а также для стабильной работы отрасли уже разработали несколько предложений. Об этом заявила президент Ассоциаций профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж, сообщает «Интерфакс».

По мнению эксперта, меры, принятые в других регионах, не решают проблему, но создают дополнительные препятствия бизнесу. Елена Папиж считает, что в первую очередь нужно открыть пункты тестирования на вокзалах, в аэропортах и вдоль трассы М-4 "Дон", а также в местах массового скопления людей. Нужно применять экспресс-тесты. Кроме того, предлагается предоставлять места гражданам, нуждающимся в самоизоляции.

- Если запретить отелям отказывать в размещении гостям без вакцинации, они перейдут в неконтролируемые сферы экономики, например, в жилой сектор, - отметила Елена Папиж.

Она также добавила, что период обязательной вакцинации следует продлить до конца ноября 2021 года.

Эти и другие идеи Ассоциаций профессионалов индустрии гостеприимства направила в департамент экономики Ростова, министерство экономразвития и Торгово-промышленную палату области.