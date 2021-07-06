Кто хочет отдыхать, тот маску не снимает: российский гид рассказала, как в Турции борются с коронавирусом, чтобы не сорвать сезон

В регионе, который живет за счет туризма, нельзя игнорировать санитарные ограничения. Фото: героя публикации

Ростовчанка Евгения Тепина уже второй сезон работает на турецком побережье. Она трудится в сфере туристического бизнеса и общается с большим количеством приезжих. Если первый локдаун она пережила в России, то второй уже на работе - в Турции. В «КП — Ростов-на-Дону» решили выяснить, как борются с вирусом в Анталье, и к чему должны быть готовы туристы, которые, несмотря ни на что, хотят отправиться на берег турецкий.

В КАКОЙ ТО МОМЕНТ БЫЛО БЕЗОПАСНЕЕ

- Когда ехала в Турцию, страх поначалу был серьезный. Вокруг эпидемия: я видела ужасные кадры по телевизору о заболевших и умерших, но когда прилетела, постепенно успокоилась, - рассказывает Евгения Тепина. - Потом и вовсе я почувствовала себя в безопасности. Я видела, как соблюдают меры у нас в Ростове, и как к этому подошли турки. Определённо, в какой то момент на турецком побережье даже было безопаснее.

Анталья, где работает Евгения, - курортный городок с большим количеством отелей. Тут мало постоянного населения, и коронавирус распространялся слабо. При этом раз город рассчитан на большой поток туристов, то на всем побережье очень много фельдшерских пунктов, где могут оказать помощь.

ПОКУПКИ ПО QR-КОДУ

Турция - это не только отели и пляжи. Здесь большое количество людей живет в сельской местности, и именно они пострадали от ковида в первую очередь. Чтобы не допустить обострения ситуации, всем, кто въезжает в страну, делают специальные QR коды, без которых свободно перемещаться по городу будет затруднительно. В каждом магазине на входе сотрудник сканирует код из приложения. По такому QR-коду покупки совершают и приезжие, и местные, поэтому заболевших всегда легко можно отследить.

Сейчас сохраняется только часть ограничений, а именно: людям старше 65 нельзя выходить без необходимости, нельзя гулять после 10 вечера и выходить на улицу в воскресенье. Конечно, у туристов ограничения помягче - Турция открыла границы и очень ждет отдыхающих из России.

7 ЧАСОВ — И ПО ДОМАМ

Жесткий локдаун был по всей Турции с 30 апреля по 17 мая. В России в эти дни все ехали на выходные в Сочи, у мусульман в этот период проходил религиозный праздник Ураза-байрам, когда принято ходить по гостям. Чтобы не допустить распространения инфекции, турецкие власти ввели ограничения: выходить можно было только с 10 до 14 часов в выходные дни и с 10 до 17 - в будние. В это время мы приходили в магазин, сканировали QR-код, и нам разрешали сделать покупки.

Турция открыла границы 22 июня: уже восстановлено авиасообщение с курортными городами, все отели готовы принимать гостей. Туристы должны иметь ввиду, что для въезда необходимо будет сделать ПЦР тест или прививку.

НА ВЫБОР 3 ПРИВИВКИ: РОССИЙСКАЯ, НЕМЕЦКАЯ, КИТАЙСКАЯ

Население Турции также призывают делать прививки: есть агитационные плакаты, на телевидении рассказывают о пользе вакцинации, но люди пока не торопятся ее делать. Граждане, в том числе и приезжие, могут сделать прививку на территории Турции бесплатно, причем на выбор есть три вакцины - российская, немецкая и китайская. Прививочных станций огромное количеств и все они - в шаговой доступности.

В общем, прививайся — не болей, и туристическому бизнесу не вреди. За 2020 год страна очень устала от пандемии: отели понесли убытки - они работали только в августе, сентябре и октябре. Сезон был сложный, и многие местные пострадали, так как живут только за счет туристов.

Поскольку я гид, постоянно общаюсь с приезжими из разных стран. Все с пониманием относятся к маскам и к дистанцированию, желающих поспорить совсем нет, - рассказывает Евгения. - Ковид всем уже надоел, людям хочется отвлечься, и они едут за тысячу километров к морю.

ЧЕРЕПАШЬИ БЕГА

Напоследок Евгения рассказала курьезный случай. Она вместе с группой туристов ехала в горы на экскурсию. В какой-то момент на дорогу выползла большая черепаха. Евгения заметила её и начала кричать водителю чтобы тот остановился. Штурман в последний момент увидел караван черепах и смог затормозить. Озадаченные туристы после того как узнали в чем дело, посыпались на природу и сделали необычные снимки с животным. С тех пор по отелю ходит байка про русского гида которая на ходу остановила автобус.

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