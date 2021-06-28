«И 30-летние умирают»: как в Индии справляются с ковидом, рассказала девушка из Ростовской области

Маски обязательно носить в магазинах, но и на улице многие их надевают. Фото: из личного архива героя публикации

В Ростовской области начали фиксировать заболевание новым, индийским, штаммом коронавирусной инфекции. Пока лишь несколько случаев, но как показала практика в других регионах, этот штамм тяжелее переносит молодежь. А как сейчас с эпидемической ситуацией в самой Индии, откуда в Россию и пришел злополучный штамм? «КП — Ростов-на-Дону» связался с нашей землячкой Александрой Мухиной, которая уже четыре года живет в Индии. Она рассказала, как переживают пандемию разные штаты государства и правдиво ли видео, где на парковке вместо крематория сжигали тела погибших от коронавируса.

ХОДИЛИ ПО ДОМАМ С ТЕРМОМЕТРАМИ

28-летняя виолончелистка родом из Сальска уже четыре года живет в Индии. 2 года прожила в многомиллионном городе Мумбаи на севере страны, а теперь на юге, в Ченнаи, штат Тамилнаду . Девушка отмечает, что ситуация с заболеваемостью как и ограничения от штата к штату разнятся.

- Было два крупных локдауна на юге страны — весной-летом 2020 года и этим летом — в апреле-июне, в общей сложности они продлились примерно полгода. Причем на севере страны ограничительные меры были гораздо сильнее, потому что эта территория гуще заселена. У нас, на юге, в это время люди практически не выходили из дома. Примерно 2-3 недели не работали даже продуктовые магазины — заказывали все онлайн. А овощи и фрукты можно было купить в фургончиках, которые развозили еду по районам, - вспоминает Александра. - Еще по домам ходили люди и мерили температуру у жильцов. Мы не хотели, чтобы нам нечаянно занесли домой вирус, и передавали данные сами — фото термометра, просто СМС с текстом.

МЕСЯЦ ПЫТАЛИСЬ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ

Землячка рассказала, что к вакцинации местное население относится с пониманием, и желающих «откосить» мало. Причем, неимущим слоям населения прививку ставят бесплатно в государственных клиниках. Остальные вакцинируются платно. Но и за деньги попасть на прививку не так-то просто.

- Мы с большим трудом попали на вакцинацию. Где-то с месяц муж пытался забронировать нам места через интернет, и все время в сетке приема клиники не оставалось свободных мест. Бывало, видишь свободное окошко, начинаешь вводить свои данные, и за эту минуту места уже расхватали, - говорит наша героиня. - Сейчас мы, наконец, получили первый компонент вакцины и ждем второй.

Александра отмечает, что из-за величины населения Индии (в 2019 году количество граждан стремилось к 1,4 млрд), вакцинация в стране идет медленнее, чем хотелось бы.

Маски обязательно носить в магазинах, но и на улице многие их надевают. Фото: из личного архива героя публикации

У КАЖДОГО — СВОИ ЛОКДАУНЫ

Здесь также горячо обсуждают видео, снятые в апреле этого года в северных штатах. На кадрах — погребальные костры, устроенные прямо на парковках. Тогда местные крематории просто не справлялись количеством тел погибших от ковида. И для принятого здесь ритуала сожжения умершего родственникам даже велели приносить свои дрова.

- О столь массовой смертности сообщали именно из северных штатов. На юге о таком и не слышала. Индия — очень многоликая страна, здесь столько языков, что жители разных штатов могут не понять друг друга, сильно отличаются по культуре. И в каждом штате разная плотность населения, руководство применяет разные меры по предупреждению коронавируса, и результаты - разные, - вводит читателей в курс дела Александра.

Так, в соседнем штате Карнатака, где находится всемирно известная индийская IT-столица — город Бангалор, пики заболеваемости и введение ограничений совершенно не совпадали со штатом Тамилнад, где живет дончанка.

- В каждом штате — своя управленческая система, и правила разные. Штаты здесь более самостоятельные, чем области, края и республики в России. Поэтому нельзя судить о ситуации в стране по одной только столице Дели или по городу Мумбаи. У каждого свои правила и локдауны, свои правительства и языки.

К ДИСТАНЦИОНКЕ НЕ ПРИВЫКАТЬ

Александра вместе с супругом Ришабом Нагендра раньше работала в музыкальной школе в Мумбаи. Сальчанка говорит, что самоизоляция не сильно сказалась на их жизни — и раньше нередко работали дистанционно.

- Виолончель, фортепьяно у учеников есть дома: заниматься онлайн сложнее, но вполне возможно. Только если это не совсем начинающие дети, которым уже не нужно ставить руку, - объясняет Александра. - Если ученик хочет заниматься, он все сделает, а если не хочет — и в оффлайне результата не будет.

Ришаб пишет музыку к фильмам. Конечно, в пандемию сфера кинопроизводства сильно сбавила обороты, но совсем без работы композитор не остался.

Самоизоляция не только научила всех преподавать в интернете. Александра планирует развитие своего канала в соцсетях, посвященного музыке.

СТАЛИ ЧАЩЕ БОЛЕТЬ 30-ЛЕТНИЕ

На улице большинство передвигается без масок, но Александра видела и много людей, которые не пренебрегают санитарными требованиями и носят маски.

- В магазин без нее просто не зайдете. Нельзя сказать, что все в масках, как, например, в Китае, Японии и Корее, где и до пандемии так ходили, но надевают их многие. Правда, не все еще их правильно носят, - делится наблюдениями девушка.

Александра рассказывает, что пандемия унесла жизни знакомых людей, а сейчас индийский штамм вызывает очень много случаев болезни среди 30-летних. Поэтому за соблюдением самоизоляции здесь следят строго.

- Полиция может остановить, и, если ты выехал из дома без уважительной причины, могут конфисковать транспортное средство, - дальше Александра привела забавный пример. - Один мой ученик две недели назад отправился на вакцинацию. Ему нужно было проехать до клиники всего два квартала. Так его полицейские остановили на трех постах: спрашивали куда он едет и зачем. Он показывал документ — запись на прием, подтверждал что записан на прививку.

В «КЛЕТУШКЕ» ПЕРЕЖИТЬ СЛОЖНО

Семья музыкантов часто работала дома и до самоизоляции, так что особой разницы с допандемийными временами супруги не почувствовали.

- Единственное, самоизоляцию легче пережить в своем доме. Я просто не представляю, как мы перенесли бы все это в маленькой квартирке, в какой жили в Мумбаи до пандемии, - делится ощущениями сальчанка. - Здесь мне проще: можно выйти во двор, прогуляться вечером по району — это разрешено. В прошлом году было сложнее.

Землячка живет в «небольшой» по местным меркам агломерации — около 10 миллионов человек. Семья выбрала район, похожий на пригород, - с частными домами и малоэтажной застройкой. Здесь проще пережить 40-градусную летнюю жару. Александра, конечно, привыкла к жаре сальских степей — сухой, с горячими суховеями, но здесь — высокая влажность.

Казалось бы, местные жители могли бы чаще игнорировать требование носить маски. Но рекордное количество умерших от ковида, которое не раз фиксировали медики, заставляет жителей сидеть дома по требованию властей, носить маски и прививаться. Жизнь — дороже.

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