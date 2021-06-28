О коварстве «индийского» ковида рассказал ростовский врач

В Ростове-на-Дону ситуация с ковидом опять напряженная Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону – непростая ситуация с ковидом. Так, на заседании коллегии в городской администрации рассказали о том, что не исключают всплеска заболеваемости коронавирусом в донской столице этим летом. А в ковидном моногоспитале на базе 20-ой городской больницы уже развернули 150 дополнительных коек.

По официальной информации регионального Роспотребнадзора, на Дону уже зафиксировано 50 случаев заражения мутировавшими штаммами.

Об отличиях новых штаммов ковида от тех, которые «гуляли» зимой, рассказал врач терапевт, врач профпатолог, врач функциональной диагностики, организатор здравоохранения, заместитель главного врача по лечебной части МЦ «Семья» Николай Воликов.

По словам эксперта, считается, что новый штамм более сложно протекает у детей, подростков и молодых людей. При этом уже переболевшие ковидом могут запросто заразиться вновь, но уже вирусом нового штамма.

- Также есть информация, что новые штаммы более контагиозны, то есть им заражаются довольно легко, достаточно небольшого контакта с носителем, - комментирует Николай Воликов.

При этом короновирус поражает сердечно-сосудистую, нервную системы, нарушается свертываемость крови, поэтому больным необходимо принимать антикоагулянты, чтобы избежать образование тромбов.

Симптомы «индийского» ковида схожи с теми, с которыми в Ростове уже знакомы. Это - пропадание обоняние, изменение вкусовых ощущений, повышение температуры тела, слабость, ломота в теле.

Но, в отличие от «старой версии», у больных ковидом с новыми штаммами чаще проявляются кишечные расстройства.

Николай Воликов уверен, что в таких пандемийных условиях, которые сложились в донской столице, просто необходимо вакцинироваться. Причем, наличие антител, - вовсе не гарантия того, что ковид не придет вновь.

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