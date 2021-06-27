Какие вакцины используют в Ростовской области: о различиях препаратов рассказал ученый

В России были созданы три вакцины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России было создано три препарата от коронавируса — «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак». Рассказываем, какие вакцины используют в Ростовской области и чем они отличаются. Доктор биологических наук, заведующая кафедрой генетики ЮФУ Татьяна Шкурат рассказала о принципе действия каждого препарата.

СПУТНИК V

Первой разработанной вакциной стал «Спутник V». Вакцина получена на основе вектора. которым в данном случае является аденовирус. Тот самый, который вызывает всем нам знакомое ОРЗ.

— У него стараются убрать репликативную возможность. Чтобы он реплицировался, но ограниченное количество раз. В аденовирус вставили кусочек гена, который кодирует белок шипов коронавируса. Вектор вставляется в любые ткани, аденовирус начинает реплицироваться, — рассказала Татьяна Шкурат.

При этом аденовирусы не токсичны, а срок жизни у них непродолжительный. Долго не живут и выработанные в результате антитела. Чтобы появился стойкий иммунитет, нужно сделать вторую прививку.

— Цель вакцинации — стимулировать организм на выработку антител против белка Spike (или S-белок — прим.ред.). Благодаря этому белку коронавирус проникает в клетки. Если у вас есть антитела, они перехватят вирус прежде, чем он успеет размножиться.

ЭПИВАККОРОНА

Еще один препарат — «Эпиваккорона». Это пептидная вакцина, и у нее другой подход.

— Пептиды — это маленькие белки. В данном случае это искусственно созданные пептиды, которые повторяют некоторые формы вот этого S-белка, благодаря которым коронавирус контактирует с клетками, через которые он заходит в рецепторы, — говорит профессор.

По ее словам, всего нужно ввести три пептида. Прививки также делаются в разное время.

КОВИВАК

Первую партию «Ковивака» поставили в Ростовскую область в конце мая. Но применяется этот препарат в меньшей степени. По словам Татьяны Шкурат, «Ковивак» существенно отличается от двух других вакцин.

Если «Эпиваккорона» и «Спутник» имеют по два фрагмента антигена, то «Ковивак» представляет собой их полный набор.

— Специалисты вырастили настоящий вирус (SARS CoV-2 — прим.ред.) и потом в специальных средах размножили. Затем этот выращенный настоящий коронавирус был инактивирован. Его наследственная молекула РНК была уничтожена специальными растворами, а все белки остались живыми.

Получается, что с лимфоцитами взаимодействует весь набор антигенов. Благодаря чему в свою очередь вырабатывается полный набор антител и более стойкий иммунитет.