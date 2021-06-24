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Общество24 июня 2021 13:19

«За рубежом стоят в очереди на прививку, а у нас пугают чипированием»: о спекуляциях вокруг коронавируса рассказал глава донского минздрава

Гостем студии радио «КП» стал Юрий Кобзев
Владимир ДОБРИЦКИЙВладимир ДОБРИЦКИЙ
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Главный медик региона посетил редакцию «Комсомолки».

Главный медик региона посетил редакцию «Комсомолки».

Гостем студии Радио «КП» стал министр здравоохранения региона Юрий Кобзев. Он рассказал о вакцинации, кадрах и выделяемых на медицину средствах.

«ПРОЙТИ ПАНДЕМИЮ С МЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ»

- Юрий Викторович, несколько дней назад прошло заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Там прозвучали важные заявления. Например, губернатор высказался, что пока не планирует вводить обязательную вакцинацию и надеется на сознательность жителей, а еще четкую слаженную работу тех, кто ответственен за вакцинацию. На ваш взгляд, почему она идет сегодня не теми темпами, которые изначально запланированы? Что мешает?

- Вакцинация в настоящий момент, это один из немногих механизмов, который реально предотвращает заболевание новой коронавирусной инфекцией. А те, кто заболевает, переносят болезнь без очевидных, тяжелых осложнений. Мы создаем популяционный иммунитет, который позволит нам пройти пандемию с наименьшими потерями. За рубежом в очереди стоят на прививку от коронавируса. А у нас на рынке рассказывают друг другу о чипировании, о том, что вакцина не может быть действенной, потому что создана очень быстро. История создания «Спутника V» - 20 лет! И давайте будем объективными, российские ученые вирусологи – это специалисты № 1 в мире. Я верю в вакцинацию. И советую вакцинироваться.

- В Москве среди вакцинированных горожан проводился розыгрыш авто, а в Батайске, тому, кто пришел на вакцинацию, выдавали билеты в кино и в бассейн. Пробуют стимулировать людей… Это не помогает? Нужна строгость в этом плане, а не заигрывание?

- Как медик, я против игр в демократию в этом плане. Как министр здравоохранения, я понимаю, что существует закон. Но скажу сразу: прививка от коронавируса входит в национальный календарь прививок и есть категории граждан, которые обязаны прививаться. И речь не идет об увольнении человека, если он отказался, а то очень много спекуляций стало появляться на эту тему. Таких людей переводят на другую работу, не допускают к работе с людьми. Работники общественного транспорта, медики, работники образования, общественного питания – это те, кто обязан прививаться, на мой взгляд.

«КАДРЫ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ»

- Этот год на Дону объявлен Годом первичной медико-санитарной помощи. Что это должно означать для региональной медицины?

- Это целый комплекс мероприятий. Прежде всего, конечно, люди. В 2021-м мы немного видоизменили программу по привлечению докторов и средних медработников в сельские территории. Губернатором Ростовской области выделено дополнительное финансирование. Вот пример: Азовский и Мясниковкий районы области. Вроде бы эти территории рядом с Ростовом, и по федеральным программам медикам, которые туда приходят работать, не положены дополнительные выплаты. Но в Азовском районе есть Новомаргаритово, а в Мясниковском – Петровка. И это уже довольно далеко от областного центра. И туда не очень много людей идут работать. С текущего года эти специалисты получают региональные выплаты.

Это, безусловно, и оснащение медицинских организаций. В этом году будет закуплено 4 126 единиц медоборудования для поликлиник и центральных районных больниц. Достаточно большое количество транспорта было закуплено и по губернаторской программе «Народный совет», и в рамках года первичной медико-санитарной помощи. Это и капитальный ремонт медицинских организаций. В 2021 году запланирован ремонт 12 медучреждений, на это выделена сумма порядка миллиарда рублей.

Министр здравоохранения РО Юрий Кобзев: «В здравоохранении не бывает неглавных позиций».

Министр здравоохранения РО Юрий Кобзев: «В здравоохранении не бывает неглавных позиций».

- Кадровый вопрос по-прежнему стоит остро?

- Я недавно принимал участие в общероссийском большом совещании, где были министры здравоохранения, региональные и главы департаментов здравоохранения страны. И там у нас был интерактивный вопрос по выявлению главной проблемы в отечественном здравоохранении. И что вы думаете? Кадры на первом месте. Мы сегодня можем построить здание, оснастить его современным оборудованием, но главный вопрос – кто придет туда работать.

В 2021 году по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» запланированы выплаты 110 врачам и средним медработникам на сумму 131 миллион. В области работает программа по предоставлению единовременных выплат для врачей угледобывающих территорий. Мы платим по полмиллиона рублей подъемных для таких специалистов.

«ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЛЕЧАЩИМ ДОКТОРАМ»

- Нацпроект «Здоровье» не приостановил свою реализацию на территории области, несмотря на пандемию. Какие позиции вы бы назвали главными?

- В здравоохранении не бывает неглавных позиций. В рамках нацпроекта мы реализуем семь региональных проектов. И даже по тому, как они названы, любой слушатель поймет, что не обращать на это внимание нельзя. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Экспорт медицинских услуг», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Создание единого цифрового контура».

- Вы недавно говорили о заболеваниях сердечно-сосудистой системы: что делается в этой области много, но люди часто сами безответственно относятся к своему здоровью…

- По этому проекту уже несколько новых сердечно-сосудистых центров по борьбе с сосудистыми катастрофами в области открыто и работает. Например, в Ростове, Таганроге, Каменск-Шахтинске. Готовится к открытию центр в Сальске, будет такой центр в Батайске.

Я хотел бы обратиться к радиослушателям. Если у вас есть родственники, которые перенесли инсульт или инфаркт и не являются инвалидами, у нас сейчас действует программа по обеспечению таких пациентов очень дорогостоящими препаратами. Обращайтесь к своим лечащим докторам. Есть эта проблема: человек переболел, прошел курс лечения в больнице, но потом не обращается в поликлинику и начинает искать свой собственный путь.

Но препараты назначаются на уровне участковой поликлиники. Человек должен заботиться о своем здоровье. Даже законом это закреплено. Нас всегда трое: врач, пациент и болезнь. И если пациент становится на сторону болезни – медики часто проигрывают. К сожалению, часто многие до сих пор считают, что врач обязан сотворить чудо, даже если пациент сопротивляется.

- Отношение к работе медиков сейчас разделилось на «до» и «после» 2020 года. В Ростове на улице Большой Садовой на стене дома я видел рисунок «Спасибо врачам». Есть инициатива установить памятник на территории 20-ой больницы тем докторам, кто боролся с пандемией. Вы, как министр одобряете такие инициативы?

- Это нужно делать. И это заслуженно. Пандемия показала, кто есть кто. Она унесла жизни 39 врачей в Ростовской области, которые умерли на рабочих местах, 33 человека – средний медперсонал, 25 человек – это санитарки. Что касается памятника, я знаю, кто инициировал его установку, и знаю, как он будет выглядеть. Монумент планируется создать за счет частных пожертвований. Это будет три свечи, стоящие рядом, которые плавятся. Светя другим - сгорели сами. Медицинских работников действительно есть за что благодарить. И за что преклонить перед ними колено.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

98 054 заболевших зарегистрировано на Дону. Из них выздоровело 89 758. На стационарном лечении – 1 209 человек, загруженность коечного фонда в районе 80%, но есть небольшая тенденция к росту заболеваемости. В настоящий момент привито около полумиллиона жителей области (это первый этап вакцинации, - прим. автр.) и более 400 тысяч уже завершили вакцинацию, то есть сделали две прививки.

* По данным на 24 июня 2021 г.

Министр здравоохранения Юрий Кобзев в студии радио "КП - Ростов-на-Дону"
Поговорили об уровне заболеваемости и вакцинации. Видео: СЕЛИМОВ Артур.

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