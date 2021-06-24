«Как я ночью делала прививку от коронавирса»: что ждет тех, кто решился на вакцинацию в Ростове

К десяти часам вечера наш корреспондент была уже 107-й в списке получивших прививку.

В Ростове-на-Дону заработал круглосуточный пункт вакцинации, где каждый может поставить прививку от COVID-19. Как работает пункт, и много ли желающих привиться оказалось в первый день, решила выяснить корреспондент «КП-Ростов-на-Дону».

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Круглосуточный пункт развернулся в здании горбольницы № 20 в Западном жилом массиве. Найти его просто: он находится аккурат возле входа в приемное отделение больницы. По всей территории есть указатели: потеряться - шансов нет.

В 21.20 я стояла напротив синей таблички «Пункт вакцинации». В коридоре сидели уже человек шесть. Прохожу мимо и попадаю в зал регистрации. На входе - лавочки и стулья, а в самом конце — стол регистрации, где медработник принимает документы для оформления. Ждать записи не пришлось: все делают здесь и сейчас.

Меня позвали на регистрацию и попросили документы: снилс, паспорт и страховой полис. Следующий шаг - заполнить бланк с вопросами о состоянии здоровья и контактах с ковид-заболевшими. Напротив каждого пункта нужны галочка или прочерк. На все про все ушло не больше трех минут.

Ночью посетители не заблудятся - к пункту вакцинации ведут указатели. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

ДО ВСТРЕЧИ ЧЕРЕЗ 21 ДЕНЬ

- Садитесь на лавочку и ожидайте, — тоном, не терпящим возражений, скомандовала мне медсестра.

В этот момент кто-то в очереди крикнул:

- Можно ли делать вторую прививку позже, чем через 21 день?

- Можно, - отвечает медсестра, - но не позднее, чем через два дня. Приемлемый промежуток между уколами 21-23 дня максимум. А вообще по правилам 21. Так что – будьте любезны.

107-Я ЗА СУТКИ

В коридоре тихо: все сидят сосредоточенные. Люди не спешили делиться, почему они здесь.

Я просидела в очереди ровно 10 минут. Когда все документы были готовы, меня пригласили к терапевту.

- Садитесь на стул и протяните руку, пожалуйста, - вежливо попросила врач.

Медик измерила количество кислорода в крови, давление и пульс. Здесь с этим строго.

- Сегодня у нас первый день работы круглосуточного пункта вакцинации, - поделилась доктор. Людей было много: с 8 утра до десяти вечера привились больше сотни человек.

На часах - 22:05. Я по счету уже 107-я.

- Для многих ростовчан такой вариант вакцинации очень удобен, - рассуждает доктор. - Каждый желающий может прийти после работы и в любое время сделать прививку, хоть ночью. Каждые сутки врачи будут меняться сменами: в 8 часов утра сюда уже придет другой терапевт.

В очереди пришлось просидеть недолго - 10 минут. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

О ЧЕМ СКАЖУТ ЛЕГКИЙ ОЗНОБ И ТЕМПЕРАТУРА

- Давайте разберемся с вашим бланком: болели ли вирусом ранее, есть ли хронические заболевания и аллергические реакции? – звучит вопрос по теме.

- Нет. Нет. Нет, – уверенно ответила я. После чего последовал инструктаж:

- С 1 по 5 день включительно с момента вакцинации возможно небольшое повышение температуры от 37,2 до 37, 5. Редко бывает, что температура поднимается до 38. В таких случаях нужно пить самое простое жаропонижающее. Если температура на градуснике ниже - таблетки употреблять не стоит: только обильное теплое питье и все. Возможно и предгрипозное состояние, но не пугайтесь.

- Уже, - нервно хихикаю я.

- Легкий озноб и температура говорят о том, что у вас вырабатывается иммунитет от ковидной инфекции, - спокойно объяснила медик. - В этот момент вы не заразны, можно спокойно передвигаться по городу. Пожалуй, и все. А теперь забирайте ваши документы и идите в процедурный.

Терапевт уточняет, можно ли пациенту делать сегодня прививку. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

«РАССЛАБЬТЕСЬ»

Я зашла в кабинет, где стояли три кушетки и стол. Медсестра снова попросила записать свои данные. В этот раз только ФИО и номер телефона. Пока я дописывала последние цифры номера, она уже стоит рядом

- Расслабьте ручку, - как-то ласково сказала медсестра.

Еще секунда и плечо уже протирают спиртом. Уколов я жуть как боюсь, а тут даже не успела почувствовать: насколько тонкой была игла. Правда, первые 10 секунд после процедуры было немного больно, но я усердно и очень крепко держала ватку в надежде на то, что так будет легче: помню, моя бабуля говорила, что помогает.

АЛКОГОЛЬ НЕ ПИТЬ, ТЯЖЕСТИ НЕ ПОДНИМАТЬ

Пока медсестра заполняла документы, я с усердием отличника с первой парты задавала ей вопросы. Меня интересовал повторный прием. Поскольку я вакцинировалась Гам-КОВИД-Вак (спутник-V), то нужно было записаться на второй – финальный - укол.

"Укол я практически не почувствовала, а ночью ломило мышцы". Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

- 14 числа придете сюда же на вторую прививку, - спокойно объяснила медик. - В другом месте ее уже сделать нельзя, только у нас. В регистратуре вам снова выдадут талон, только уточните, что вы на второй укол, - это важно. Затем со всеми документами - в кабинет № 4 к терапевту, после ко мне в кабинет № 3 на сам укол. Чтобы получить сертификат о вакцинации, нужно зайти на портал госуслуг в раздел «Госпочта». Или получить бумажную версию документа, но только после второй прививки. И еще: сегодня-завтра и послезавтра руку не мочить, алкоголь не пить, тяжести не поднимать.

Пока я чувствую себя сносно: немного ломит мышцы и болит места укола. Буду наблюдать за самочувствием, и ждать второй прививки.

За вторым компонентом прививки через 21 день нужно приходить на тот же самый пункт вакцинации. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

ЦИФРА В ТЕМУ

4 056 человек. Столько ростовчан сделали прививку от коронавируса 23 июня. Это был пиковый день по количеству вакцинированных в донской столице за всю историю пандемии.

*По данным администрации Ростова-на-Дону.

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