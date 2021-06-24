Власти заявили, что поездки ростовчан на море грозят всплеском заболеваемости коронавирусом

Ростовчане стали прививаться активнее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в четверг, 24 июня, в городской администрации прошло заседание коллегии, на котором распространение короновирсуной инфекции в донской столице.

Как рассказала руководитель Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Ольга Мельникова, в городе ситуация по ковиду относительно стабильная. Она отметила, что сокращение коек для больных коронавирусом стало возможным благодаря предпринятым ранее ограничительным мерам, однако сейчас вновь стал вопрос о необходимости увеличения коечного фонда. Так, уже в сегодня, в 20-ой городской больнице появятся 150 дополнительных коек для больных опасным вирусом.

Сейчас ковидные и провизорные госпитали в донской столице загружены почти на 80 процентов, но при этом роста числа заболевших не наблюдается. Как подчеркнули на коллегии, такая динамика связана с тем, что коронавирус стали переносить намного сложнее и люди чаще попадают в больницы.

А ЧТО С ПРИВИВКАМИ?

Как отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, вакцинация на сегодняшний день – основная мера предотвращения роста коронавирусной инфекции. При этом, подчеркнул Алексей Валентинович, число ростовчан, желающих сделать прививку, выросло в разы.

Так, если в марте в среднем прививки делали тысяча человек в сутки, то 23 июня было зафиксировано рекордное число вакцинированных - около четырех тысяч человек. При этом, по словам Ольги Мельниковой, чаще всего прививку делают пожилые ростовчане в возрасте от 60-ти лет. Молодежь менее охотно приходит в пункты вакцинации, которых в Ростове – 50. Также в донской столице работает 47 мобильных бригад, приезжающих делать прививки домой к тем людям, которые по разным причинам не могут самостоятельно добраться до больницы.

ОПАСНОСТЬ КУРОРТОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Участники заседания выразили опасение, что этим летом в Ростове может быть стремительный всплеск заболевших коронавирусом. Это связано с тем, что в Москве и Санкт-Петербургу картина с ковидом крайне не благополучная, тем не менее, жители этих городов едут отдыхать на Черное море, так как заграница закрыта. При этом и многие ростовчане собираются провести летние отпуска на курортах Краснодарского края.

Поэтому не исключено, что отпускники приедут с Черного моря не только с загаром, но и с ковидом. Город готов к такому развитию событий и в случае необходимости в экстренном порядке будут развернуты дополнительные койки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Три дня рождения!»: после пересадки печени дончанин заболел коронавирусом

По словам мужчины, в обоих случаях он выжил только благодаря профессионализму врачей (подробнее)