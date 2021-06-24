В Ростове-на-Дону зафиксировали рекорд по числу привитых от коронавируса

Ростовчане стали активнее делать прививки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону на заседание коллегии администрации обсудили ситуацию с распространением ковида в донской столице. Как подчеркнула руководитель горздрава Ольга Мельникова, вакцинация – самая действенная мера по предотвращению роста числа больных ковидом.

В свою очередь, глава городской администрации Алексей Логвиненко сказал, что 23 июня прививки сделало рекордное количество роствочан - около четырех тысяч человек. Для сравнения, еще в марте прививки делали в среднем тысяча человек в сутки.

Сейчас в донской столице работает 50 пунктов вакцинации, один из них – круглосуточный, он расположен в 20-ой городской больнице. Также действуют 47 мобильных бригад, готовых приехать домой и провакцинировать маломобильные группы населения. О чем еще говорили на заседании, читайте здесь.

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