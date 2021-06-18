Прививка от коронавируса в Ростове-на-Дону: публикуем противопоказания, побочные эффекты и адреса пунктов вакцинации

Сделать прививку можно в поликлинике или мобильном пункте вакцинации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прививку от коронавируса в Ростове-на-Дону получили более 200 тысяч человек. Уколы делают в поликлиниках и 18 мобильных пунктах города. Рассказываем, есть ли противопоказания к вакцинации, бывают ли осложнения и где сделать прививку.

Противопоказания ранее называли в областном Минздраве. Одно из них — гиперчувствительность к компонентам. Так, отказаться от укола следует тем, у кого возникали тяжелые аллергические реакции на прививку. Нельзя вакцинироваться в период острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также обострения хронических. Вакцинация противопоказана беременным.

После вакцинации, по данным министерства, может подниматься температура. Однако этот побочный эффект может продлиться не дольше трех дней. По данным ростовских медиков, гипертермия встречается редко. Привитый также может испытывать дискомфорт в месте укола.

Записаться на прививку в поликлинику можно через портал «Госуслуги». В специальную электронную форму нужно вписать данные — для этого потребуется полис ОМС. Можно записать на прием и другого человека, кроме полиса понадобится СНИЛС.

Сделать укол без предварительной записи можно в мобильных пунктах вакцинации. При себе нужно иметь паспорт, полис с СНИЛС. Публикуем полный список адресов пунктов вакцинации и график их работы.

ТЦ «РИО»: проспект Нагибина 17

Будни – 14.00-19.00, суббота и воскресенье – 12:00-18:00

Универмаг «Солнышко»: Университетский пер.,51/ул. Большая Садовая

Будни – 13:00 — 18:00, суббота и воскресенье – 11:00-16:00

ТРК «Сокол»: пр. Стачки, 25

Ежедневно с вторника по пятницу с 15:00 до 19:00, в субботу с 12:00 до 17:00, воскресенье – 12:00- 17:00, выходной — понедельник.

Телефон: 236-35-20

«МЕГАМАГ»: Пойменная 1

Будни — 13:00 -20:00, суббота и воскресенье – 12:00-19:00

ТЦ «Золотой Вавилон»: ул. Малиновского, 25

Ежедневно – 11:00-19.00

Телефон: 3-101-391

ТЦ «Галерея Астор»: пр-т Буденовский 49/97

Будни — 13:00 — 20:00, суббота и воскресение – 12:00-19:00

ТЦ «Сити Галерея»: пр-т Нагибина 30

Будни – 14:00 — 17:00

МЦ «Эксперт»: ул. Красноармейская 262/122,

Среда — 13:00 — 15:00.

ТЦ «Талер»: ул Зорге 33

Пятница – 15:00 — 20:00, суббота, воскресенье – 11:00-18:00

Гипермаркет «Лента»: ул. Доватора, 267

Пятница – 15:00 — 20:00, суббота, воскресенье – 11:00-18:00

Нахичеванский рынок: Базарная площадь2/12

Понедельник — воскресенье — 10:00-16:0

ТРЦ Большой: Красноармейская 105

ежедневно — 15:00 — 20:00

Городская стоматологическая поликлиника: пер Крепостной, 95/211

Понедельник — пятница — 11:00 — 16:00

Автовокзал: Сиверса, 1

Ежедневно с 13:00 — 18:00

Территория Центрального рынка, вход со стороны пер. Семашко,

Понедельник - пятница - 10:00-14:00, суббота — воскресенье — 10:00-15:00

ТЦ «Магнит»: ул. Петренко, 1

Понедельник — пятница - 12:00-19:00; суббота-воскресенье — 11:00-18:00

ТЦ «Джанфида»: ул. Таганрогская, 114И

Вторник — пятница — 12:00-19:00, суббота — воскресенье — 11:00-18:00

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