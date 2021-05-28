Побочные эффекты от вакцины: возможные реакции назвали в донском Минздраве

В Ростовской области применяют три вакцины. Фото: Мария ЛЕНЦ

Побочные эффекты от вакцины назвали в Министерстве здравоохранения по Ростовской области. Какие реакции могут быть на прививку рассказал министр Юрий Кобзев в эфире передачи телеканала «Дон-ТР».

— Самый банальный (эффект — прим.ред.) — максимальный подъем температуры до трех дней, не более. Вакцинация проходит абсолютно безвредно и приводит к развитию иммунитета, — прокомментировал Юрий Кобзев.

В апреле в Ростовской области было 20 таких случаев.

В настоящее время в Ростовской области применяют три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последнюю недавно поставили в донской регион и распределили по муниципалитетам.

Ранее в областном Минздраве назвали противопоказания к вакцинации. Среди них — гиперчувствительность к компонентам препарата. От прививки придется отказаться и тем, кто тяжело переносил другие прививки, а также тем, у кого может возникнуть аллергическая реакция. Еще одно противопоказание — беременность. Прививаться нельзя, если вы переносите острое инфекционное заболевание. Вакцинация возможно только спустя две — четыре недели после выздоровления.

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