"Чтобы сделать прививку, пришлось объездить полгорода": где в Ростове нет вакцины от covid-19

Попасть в пункт вакцинации в Ростове стало проблематично Фото: Виктория НИКИТИНА

В Ростове-на-Дону на этой неделе зарегистрировали рекордное число желающих поставить прививку от коронавирса. В день открытия круглосуточного пункта по вакцинации в донской столице больше четырех тысяч (!) человек за сутки сделали прививку от COVID-19. И, похоже, число желающих будет только расти. Корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" решила последовать их примеру. Вот только получилось не с первого раза.

"ЦЕЛЬ ЕСТЬ - ПРЕПЯТСТВИЙ НЕ ЗАМЕЧАЮ"

Первый пункт, в который удалось попасть, находился в Стоматологической поликлинике в переулке Крепостном, 95/211. Туда я приехала к самому открытию, к 11 часам утра. Вот только уже на месте выяснилось: пункт временно не работает, так как в нем закончился запас вакцины.

Но я не отчаялась: цель, как говорится, есть - препятствий не замечаю.

Другой ближайший пункт находился в торговом центре "Солнышко", что на улице Большой Садовой, 103. Правда, там прививочный кабинет должен был открыться только в час дня. Решила прогуляться в ожидании, а когда вернулась пораньше, то возле кабинета уже выстроилась очередь из восьми таких же страждущих как я.

Стрелка часов стремительно приближалась к 13:00, а вместе с ней росло и число желающих привиться. Вот только прибывшие медсестры и терапевт лишь развели руками:

- Вакцины на всех не хватит, так как осталось всего пять доз "Спутник V" (1-го компонента) и восемь "ЭпиВакКорона", - развела руками медик.

ОЧЕРЕДЬ УВЕЛИЧИВАЛАСЬ В ПРОГРЕССИИ

Пока первые счастливчики в очереди заполняли необходимые бумаги, остальные продолжали надеяться. Но чуда не случилось - вакцина закончилась, а народ двинулся дальше кто куда. К слову, на столбике уличных термометров +40 градусов. И моя надежда на вакцинацию стала таять, как мороженное в жару. Из последних сил по духоте и палящему солнцу я все же решила ехать в торговый центр на Западном.

Признаться честно, наученная горьким опытом, сразу хотела позвонить, чтобы не терять времени зря. Да, и позвонила бы. Только нужного телефона-то так и не нашла.

Часы показывали уже третий час. Ну, думаю, к открытию как раз должна успеть. Но на месте оказалось, что время работы изменилось. Так что ждите еще часок, голубушка. А что, есть варианты? Ради спасительного укола я готова снова и снова.

Когда же я вернулась за 15 минут до открытия, то там собралось уже около десятка желающих получить вакцину. Очередь увеличивалась в прогрессии: к открытию нас было уже порядка двадцати человек. Правда, скучать пришлось недолго - заполнила документы и уже через 20 минут ожидания меня привили.

Остается надеяться, что второе введение вакцины станет менее энергозатратным.

КСТАТИ

Где еще сделать прививку от covid-19

Известно, что уколы делают в поликлиниках и 18 мобильных пунктах Ростова. Записаться на прививку в поликлинику можно через портал «Госуслуги» и тогда нужно просто дождаться назначенного времени и часа, чтобы сэкономить время. В специальную электронную форму нужно лишь вписать данные — для этого потребуется полис ОМС. Можно записать на прием и другого человека, кроме полиса понадобится СНИЛС.

ЦИФРА В ТЕМУ

55 пунктов вакцинации развернуто в Ростове, 27 из них – мобильные. При этом 47 мобильных бригад проводят вакцинацию на дому. Первую дозу прививки получили более 200 тысяч человек, завершили вакцинацию почти 170 тысяч человек. В наличии имеется вакцина для почти 17 тысяч ростовчан.

*По данным администрации Ростова-на-Дону.

НА ЗАМЕТКУ

Список адресов пунктов вакцинации*

ТЦ «РИО»: проспект Нагибина 17.

Будни – 14.00-19.00, суббота и воскресенье – 12:00-18:00.

Универмаг «Солнышко»: Университетский пер.,51/ул. Большая Садовая.

Будни – 13:00 — 18:00, суббота и воскресенье – 11:00-16:00.

ТРК «Сокол»: пр. Стачки, 25.

Ежедневно с вторника по пятницу с 15:00 до 19:00, в субботу с 12:00 до 17:00, воскресенье – 12:00- 17:00, выходной — понедельник.

«МЕГАМАГ»: Пойменная 1.

Будни — 13:00 -20:00, суббота и воскресенье – 12:00-19:00.

ТЦ «Золотой Вавилон»: ул. Малиновского, 25.

Ежедневно – 11:00-19.00.

ТЦ «Галерея Астор»: пр-т Буденовский 49/97.

Будни — 13:00 — 20:00, суббота и воскресение – 12:00-19:00.

ТЦ «Сити Галерея»: пр. Нагибина 30.

Будни – 14:00 — 17:00.

МЦ «Эксперт»: ул. Красноармейская 262/122.

Среда — 13:00 — 15:00.

ТЦ «Талер»: ул Зорге 33.

Пятница – 15:00 — 20:00, суббота, воскресенье – 11:00-18:00.

Гипермаркет «Лента»: ул. Доватора, 267.

Пятница – 15:00 — 20:00, суббота, воскресенье – 11:00-18:00.

Нахичеванский рынок: Базарная площадь, 2/12.

Понедельник — воскресенье — 10:00-16:00.

ТРЦ Большой: Красноармейская 105.

ежедневно — 15:00 — 20:00.

Городская стоматологическая поликлиника: пер Крепостной, 95/211.

Понедельник — пятница — 11:00 — 16:00.

Автовокзал: Сиверса, 1.

Ежедневно с 13:00 — 18:00.

Территория Центрального рынка, вход со стороны пер. Семашко.

Понедельник - пятница - 10:00-14:00, суббота — воскресенье — 10:00-15:00.

ТЦ «Магнит»: ул. Петренко, 1.

Понедельник — пятница - 12:00-19:00; суббота-воскресенье — 11:00-18:00.

ТЦ «Джанфида»: ул. Таганрогская, 114И.

Вторник — пятница — 12:00-19:00, суббота — воскресенье — 11:00-18:00.

* Сделать укол без предварительной записи можно в мобильных пунктах вакцинации. При себе нужно иметь паспорт, полис с СНИЛС.