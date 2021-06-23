В Ростове начал работу круглосуточный пункт вакцинации

Приходить нужно с паспортом и полисом Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В ростовской больнице №20 теперь работает круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня, 23 июня, на своей странице в Instagram сообщили глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Желающим привиться при себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Все интересующие вопросы можно уточнить по номеру 8-863-271-97-54, - написал сити-менеджер.

Также Алексей Логвиненко добавил, что в медучреждении создали выездные прививочные бригады для маломобильных пациентов. Оформить вызов можно по телефону 8-863-310-13-91.

Вчера на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 Василий Голубев потребовал сделать график работы пунктов вакцинации более удобным для людей

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