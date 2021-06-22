Введут ли обязательную вакцинацию и жесткие ограничения по коронавирусу в Ростове-на-Дону в июне 2021

В последние дни в Ростовской области наблюдается рост числа зараженных.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за роста заболеваемости по всей стране возвращают ограничения по коронавирусу. В Москве несколько дней сделали нерабочими, ограничили посещение кафе и ресторанов, в Санкт-Петербурге запретили посещать аттракционы и аквапарки. 22 июня ситуацию с ковидом обсудили и в донском правительстве. Рассказываем, введут ли обязательную вакцинацию и жесткие ограничения по коронавирусу в июне 2021.
О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал ситуацию напряженной, но стабильной. По его словам, в течение последних недель заболеваемость шла на спад, а выздоровевших временами регистрировалось больше, чем зараженных. Однако число последних снова начало расти.
— В последние несколько дней мы фиксируем прирост числа зараженных в сутки. Если в 2020 году заболевали пожилые, значительная часть зараженных — молодые и люди трудоспособного возраста. Так что, ковид никуда не делся, он приобретает новые формы и еще может преподнести сюрприз, — прокомментировал губернатор.
Он считает, что ситуация может изменится, если ослабить контроль и не проводить вакцинацию и тестирование в нужном объеме.
ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ВЛАСТИ
Заместитель главного санврача Анатолий Конченко напомнил, что массовые мероприятия грозят ростом числа заболевших. Тем временем в Ростовской области в июне и июле запланировано 117 мероприятий, в которых примут участие около 70 тысяч человек. В региональном Роспотребнадзоре считают, что их проведение нужно ограничить.
— Предлагаю проводить мероприятия с количеством участников не более ста человек, с соблюдением противоэпидемических мер. Учитывая нарастание числа зараженных в других субъектах, предлагаю решение о временном приостановлении проведения массовых мероприятий, — прокомментировал Анатолий Владимирович.
Кроме того, в Ростовской области также могут создать бесковидные зоны в кафе и ресторанах. Напомним, в такие места пускают только тех, кто вакцинировался от коронавируса. До конца недели власти рассмотрят возможность их появления в ростовском общепите.
— Изменение ситуации заставило задуматься и рестораторов. Если они готовы, то должны вносить предложения. Тема требует внимания. Закрыть — в очередной раз создать трудности для бизнеса, у нас такой цели нет. Но игра должна быть не в одни ворота, — сообщил Голубев.
О ВАКЦИНАЦИИ
Глава донского Минздрава Юрий Кобзев призвал нарастить темпы вакцинации. По его словам, сейчас в области работает 353 прививочных пункта. Ежедневно вакцинируются около 3,6 тысячи человек.
— Если мы будем идти такими темпами, к сентябрю не достигнем нужного процента вакцинации. Для достижения нам нужно ускорить ее в три раза, — считает министр здравоохранения.
Пока вакцинация остается добровольной, а жесткие ограничительные меры не планируются. Однако в случае, если ситуация меняться не будет, власти не исключают «принятия более жестких мер».
— Для этого достаточно решения на уровне санитарного врача. И если оно состоится, тогда появится слово «обязательное», особенно это касается сотрудников организаций, которые постоянно и большом количестве общаются с людьми, - сказал Василий Голубев.
О КОВИДНЫХ КОЙКАХ
Загруженность коечного фонда составляет 77,5%. В стационарах на лечении находятся 1 147 зараженных коронавирусом. В трех городах число коек планируют увеличить.
— С учетом эпидситуаци в нескольких территориях планируем изменения по коечному фонду в плане увеличения. Речь идет о городах Азов, Каменск-Шахтинский и Зверево, — прокомментировал Юрий Кобзев.
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