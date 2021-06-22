Василий Голубев раскритиковал вакцинацию в Новочеркасске

Василий Голубев поручил как можно скорее разобраться с ситуацией Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Василий Голубев раскритиковал организацию прививочной кампании в Новочеркасске. Там сейчас эта работа ведется не в полной мере, это выяснилось на заседании оперштаба по предупреждению распространения COVID-19.

- Наведите порядок. Не люди для здравоохранения, а здравоохранение для людей. Жду доклада. Проинформируйте жителей, чтобы приходили, когда удобно. Плохо организована вакцинация. Только сообщаем о пунктах вакцинации, при этом качество организации никуда не годится, - подчеркнул глава региона.

Василий Голубев поручил как можно скорее разобраться с этой ситуацией. Ранее о темпах вакцинации в своем городе высказался глава администрации Новочеркасска Виктор Синюгин