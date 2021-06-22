Власти Новочеркасска поддержали ускорение вакцинации в регионе

Чиновник подчеркнул, что защититься от COVID-19 поможет только прививка Фото: сайт администрации Новочеркасска

Первый заместитель главы администрации Новочеркасска Виктор Синюгин поддержал ускорение вакцинации на Дону. Чиновник подчеркнул, что другого способа защиты от COVID-19 сейчас просто нет. Такое заявление представитель мэрии сделал на планерном совещании.

- Необходимо усилить работу по вакцинации. Каждый из нас должен понять и объяснить своим близким, что другого способа защиты от опасного заболевания нет, - сказал Виктор Синюгин.

После этих слов замглавы администрации поручил местному управлению здравоохранения наращивать темпы прививочной кампании. Также все работодатели должны провести беседы с сотрудниками.

Ранее в Новочеркасск доставили 16 310 доз вакцины. Первым компонентом уже привили 14 129 человек, вторым - 11302. Всего в казачьей столице с начала пандемии выявили 5 838 инфицированных. Ситуация по-прежнему остается напряженной.

На днях главный врач Ростовской областной больнице резко осудил людей, которые не делают прививку от коронавируса. Вячеслав Коробка призвал «не заниматься либерализмом, убивающим людей».