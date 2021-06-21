Главврач РОКБ призвал власти «не заниматься либерализмом, убивающим людей»

Специалист подчеркнул, что вакцинироваться должен каждый Фото: РОКБ

Главный врач Ростовской областной больницы Вячеслав Коробка резко осудил людей, которые не делают прививку от коронавируса. Медик также обратился к властям с просьбой «не заниматься либерализмом, убивающим людей». Свой взгляд на ситуацию он озвучил в эфире телеканала «Дон-ТР».

- Призываю власти принять самые жесткие меры. Нужно перестать заниматься либерализмом, который уносит жизни, - сказал Вячеслав Коробка.

Специалист подчеркнул, что вакцинироваться должен каждый, это поможет в борьбе с инфекцией и защитит население коллективным иммунитетом.

Причем, по данным властей, на сегодняшний день прививки сделали 535 905 человек, полностью завершили вакцинацию 434 372 жителя Дона. Однако ситуация с распространением коронавируса снова начала осложняться. Только за последние сутки число инфицированных увеличилось на 169 человек, умерли еще три пациента. Всего с начала пандемии зарегистрировали 97 521 инфицированного.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев работы ковидного госпиталя РОКБ приняли почти 4,5 тысячи пациентов с COVID-19, более половины из них имели тяжелую форму заболевания.