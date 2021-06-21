В Ростовской области число инфицированных COVID-19 увеличилось на 169 человек

В донских лабораториях за сутки проверили 9327 анализов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 169 человек. Коэффициент распространения COVID-19 все еще составляет 1. Такие данные сегодня, 21 июня, обнародовали власти региона.

Новые случаи подтвердили в 34 городах и районах региона. Больше всего положительных тестов подтвердили в Ростове – 68. На втором месте Каменск-Шахтинский, там заболели 6 человек. На третьем - Батайск, город Гуково, Донецк, Заветинский, Зерноградский и Матвеево-Курганский районы, в этих территориях выявили по 5 случаев.

По 1 случаю зарегистрировали в Таганроге, Боковском, Верхнедонско, Константиновском, Миллеровском, Неклиновском, Октябрьском и Сальском районах.

Чаще всего - в 45% случаев - коронавирус диагностировали у людей в возрасте от 18 до 45 лет, в 34,9% - от 46 до 65 лет, 8,3% – от 66 до 79 лет, 5,3% – старше 80 лет, 6,5% – дети.

За сутки скончались еще 3 человека с COVID-19. Это женщина 83 лет и двое мужчин 44 и 83 лет. У них были сопутствующие хронические заболевания. Всего с начала распространения инфекции скончались 4613 человек.

Ранее Ростовстат сообщил, что в апреле донской региона опередил субъекты ЮФО по смертности пациентов с COVID-19. За месяц от этого заболевания умерли 589 человек