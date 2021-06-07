Ростовская область опередила субъекты ЮФО по смертности пациентов с COVID-19

Вторым в ЮФО по численности жертв инфекции стал Краснодарский край Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области в апреле 2021 года зафиксировали самое большое количество смертей пациентов с коронавирусом по ЮФО. Всего с COVID-19 на Дону скончались 589 человек, а в феврале этого года - 531, сообщает Росстат.

Так, в донском регионе из 589 случаев в 556 вирус был идентифицирован с высокой вероятностью. При этом в 4 случаях инфекция не стала основной причиной гибели, но оказала существенное влияние на развитие болезни. В 56 случаях COVID-19 не был основной причиной летального исхода.

Вторым в ЮФО по численности жертв инфекции стал Краснодарский край, там зарегистрировали 452 смерти. Третьей оказалась Волгоградская область - умер 181 человек. В остальных регионах округа с коронавирусом скончались меньше 100 пацинетов.