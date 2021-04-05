Число жертв коронавируса на Дону в феврале оказалось самым высоким в ЮФО

На втором месте в ЮФО после Ростовской области оказался Краснодарский край Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество летальных случаев от коронавируса в Ростовской области оказалась самым высоким в Южном федеральном округе. За февраль с диагнозом COVID-19 умер 531 человек, в январе было 916 жертв, сообщает Росстат.

– При этом число смертей от COVID-19 в феврале уменьшилось по сравнению с январем 2021 года, – подчеркнули в федеральной службе статистики.

На втором месте в ЮФО после Ростовской области оказался Краснодарский край. Там произошло 382 смерти. На третьем месте – Республика Крым, где было зарегистрировано 139 случаев.

Есть и более свежие данные. По состоянию на 5 апреля, за сутки в донском крае не смогли спасти еще пять пациентов с коронавирусом. Это три женщины и двое мужчин. У них были хронические заболевания. Таким образом, жертвами заболевания с начала пандемии на Дону стали уже 3 676 человек.