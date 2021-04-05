За сутки коронавирусом заболели 240 жителей Дона, умерли еще пять человек

На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии сейчас находятся 18 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 5 апреля, в Ростовской области коронавирусом заболел еще 240 человек. Всего, по данным властей, за все время пандемии число инфицированных достигло 82 043 человека. Выздоровели за этот же период 73 669 жителей региона.

Новых заболевших выявили в 45 городах и районах Дона. Больше всего в Ростове-на-Дону - 97 случаев. На втором месте – Азовский и Зерноградский районы, там по девять случаев. Замыкает тройку Батайск, где подтвердили семь случаев.

Лечение в стационарах сейчас получает 1 965 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 18 человек, на неинвазивной ИВЛ - 187.

Сегодня стало известно о смерти еще пяти жителей Дона. Это три женщины и двое мужчин. Известно, что у всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции с начала пандемии стали уже 3 676 человек.

Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил в своем Инстаграм-аккаунте, что в городе развернули передвижные пункты вакцинации против COVID-19. Всех желающих сделать прививку принимают только с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС.