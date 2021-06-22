«Зоны свободные от COVID-19» в кафе и ресторанах намерены создать власти Ростовской области

Вопрос создания территорий без ковида сейчас отрабатывают Фото: Алиса ТИТКО

Власти Ростовской области планируют создать в точках общепита «зоны свободные от коронавируса». Об этом сегодня, 22 июня, на заседании оперштаба сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Мы решаем вопрос создания мест свободных от ковида. И отрабатываем это с предприятиями общественного питания. На этой неделе будем принимать конкретные меры. Этот вопрос отрабатывается, - сказал Виктор Гончаров.

В ответ на озвученную информацию глава региона Василий Голубев попросил не задерживать это решение и вносить предложения в ближайшее время.

- Посмотрите практику, опыт. Москвичи, кажется, уже на это пошли. Я хотел бы, чтоб наш потребрынок и все, кто этим занимаются, внимательно к этому отнеслись. Я не обсуждаю тему, связанную с изменением режима работы. Но те предложения, которые есть в связи с изменением ситуации не в лучшую строну в крупных городах, заставили задуматься рестораторов. Если они готовы я прошу это решение не задерживать. Нужно вносить предложения. Тема требует внимания, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На этом же совещании стало известно, что в регионе обираются привить 90% работников хлебопекарен. Также увеличат темпы вакцинации среди специалистов общепита